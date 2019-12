DIRETTA Pallone d’oro 2019 | come vedere la consegna Live | orario | canale tv | streaming e

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Oggi, lunedì 2 dicembre, alle ore 20.05, si celebrerà a Parigi la cerimonia che assegnerà ild’Oro: sono trenta i calciatori in lizza per il successo, e tre questi non vi è il detentore del trofeo, Luka Modric. Le indiscrezioni degli ultimi giorni danno praticamente per certa la vittoria di Lionel Messi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’della cerimonia di premiazione deld’Oro. L’evento sarà trasmesso intv in chiaro su20, mentre lasarà fruibile gratuitamente attraverso Mediaset Play. OA Sportal solito vi proporrà latestuale della cerimonia. PROGRAMMAD’OROCerimonia di premiazione Lunedì 2 dicembre, ore 20.05tv su20su Mediaset Playtestuale su OA ...

novasocialnews : Pallone Oro 2019, su Canale 20 la diretta della Cerimonia di Premiazione - infoitsport : Pallone d'Oro 2019, la cerimonia in diretta - tutticonvocati : ?? @LucaMarelli72: 'In presa diretta mi sembrava un contatto sul pallone, poi rivedendo si nota lo sgambetto, netto… -