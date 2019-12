Diabete | nuova cura disponibile in Italia | tiene sotto controllo la glicemia e il peso

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) E’ oraanche in, rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, semaglutide (Ozempic*, Novo Nordisk), farmaco agonista del recettore del Glp-1 di ultima generazione. Somministrato per via iniettiva, con una penna pre-riempita, una sola volta a settimana indipendentemente dai pasti, unisce, rispetto ai farmaci disponibili, superiore efficacia neldellae delcorporeo a benefici per il cuore, e in ultima analisi la riduzione del rischio di complicanze del. “Il Glp-1 è un ormone fisiologico che svolge molteplici azioni nella regolazione del glucosio e dell’appetito, nonché nel sistema cardiovascolare. Semaglutide è un analogo del Glp-1, omologo al 94% a quello umano, le cui modifiche strutturali consentono la somministrazione settimanale,” commenta Agostino Consoli, professore di Endocrinologia presso ...

takethedate : Nuovo #evento: Diabete: la Nuova Frontiera Dell’efficacia - MIOTTOSTEFANO : RT @SanRaffaeleMI: #Ricerca Alessandra Petrelli è una ricercatrice del Diabetes Research Institute che vuole dare una nuova speranza alle p… - mariavenera2 : RT @SanRaffaeleMI: #Ricerca Alessandra Petrelli è una ricercatrice del Diabetes Research Institute che vuole dare una nuova speranza alle p… -