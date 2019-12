Di cosa si parlerà alla conferenza sul clima Cop25 di Madrid

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) Dal 2 al 13 dicembre si terrà ala, ovvero lasul cambiamentotico organizzata dalle Nazioni Unite. L’edizione di quest’anno avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, ma è stata spostata in Spagna per via dei gravi problemi di instabilità sociale che stanno interessando il paese negli ultimi mesi. Il vertice ha come principale obiettivo quello di definire politicamente i prossimi passi per fronteggiare l’emergenzatica e rispettare gli impegni sottoscritti finora, continuando così i lavoro cominciatoCop24 di Katowice, in Polonia. “Ci stiamo avvicinando a un punto di non ritorno”, ha detto il segretario generale dell’Onu António Guterres prima dell’apertura dei lavori, a proposito dell’emergenzatica che tutto il mondo si trova ad affrontare. L’aumento delle emissioni Come riporta l’ultimo report ...

