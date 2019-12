Detto Fatto | Bianca Guaccero lascia Rai1 | “E’ stato un bel viaggio”

Detto Fatto - Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero : “Con lei mi sentivo ospite in casa mia” : Giovanni Ciacci non le manda a dire e così, in un’intervista al Giornale, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Rai, commentando anche la sua esperienza con le ex colleghe, Caterina Balivo e Bianca Guaccero. Secondo lui gli attriti con Viale Mazzini sono incominciati dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro: “Ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre ...

Bianca Guaccero a rischio : Detto Fatto chiude? Salini : “Bisogna cambiare” : Bianca Guaccero: Detto Fatto a rischio chiusura? Salini: “Va cambiato il daytime di Rai2” Che non fosse un inizio di stagione da fuochi d’artificio si era già capito dalla prima settimana di messa in onda, ma in questo caso gli ascolti c’entrano in parte. Detto Fatto rischia la chiusura? L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha posto l’attenzione sul riposizionamento dei canali generalisti, in ...

Rai 2 si ’svecchia’ - Salini : «Va cambiato il palinsesto del daytime con nuovi prodotti per pubblico giovane». Addio a I Fatti Vostri e Detto Fatto? : Fabrizio Salini, ad Rai Audizione in commissione di Vigilanza per l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Tra i punti posti all’attenzione, il riposizionamento dei canali generalisti, in particolare di Rai 2. Come ha più volte dichiarato l’attuale direttore di rete – arrivato ormai al termine del suo mandato – Carlo Freccero, il secondo canale della tv di Stato ha come obiettivo quello di rivolgersi ad ...

Detto Fatto - Jonathan a Bianca Guaccero : “Quella è pericolosa…” : Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian le svela a Detto Fatto: “Amanda Lear è pericolosa” Una puntata speciale quella di Detto Fatto andata in onda oggi, martedì 26 novembre. Ancora una volta Jonathan Kashanian ha Fatto saltare in aria la bravissima conduttore Bianca Guaccero con una dichiarazione assai ‘peperina’. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, fresco di rottura con la cantante Bianca ...

Bianca Guaccero a Detto Fatto in lacrime contro la violenza sulle donne - il discorso : Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Detto Fatto dedica una puntata speciale alla ricorrenza.

Bianca Guaccero non trattiene la commozione a Detto Fatto : scattano un applauso e un abbraccio interminabili : In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, anche la Rai ha voluto dedicare uno spazio a questo argomento così delicato e drammatico. E così, nell’appuntamento odierno di Detto Fatto, la padrona di casa, Bianca Guaccero, ha letto insieme all’esperta di moda della trasmissione, Carla Gozzi, un emozionante discorso su una donna vittima di femmincidio scritto da uno degli autori del programma in onda il primo ...

Detto Fatto - Stefano De Martino nella classifica degli uomini rifatti : La “superclassifica Jon” della puntata del 21 novembre di Detto Fatto su Rai2 è su “i 10 uomini rifatti”. La rubrica è tenuta da Jonathan Kashanian che al decimo posto mette a sorpresa Stefano De Martino (Qui il link alla puntata). Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan risponde “Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia Detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia riFatto: il ...

Detto Fatto - il rimpianto di Jonathan Kashanian dopo il Grande Fratello : Jonathan Kashanian si è pentito di aver speso tutti i gettoni vinti al GF L’ex vincitore del Grande Fratello 2004 ha svelato uno dei suoi più grandi rammarici da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia. Nel salotto di Bianca Guaccero, parlando delle cose più strane mai vendute all’asta dalle star, Jonathan Kashanian ha […] L'articolo Detto Fatto, il rimpianto di Jonathan Kashanian dopo il Grande Fratello proviene ...

Detto Fatto - Stefano De Martino nella classifica degli uomini rifatti : La “superclassifica Jon” della puntata del 21 novembre di Detto Fatto su Rai2 è su “i 10 uomini rifatti”. La rubrica è tenuta da Jonathan Kashanian che al decimo posto mette a sorpresa Stefano De Martino (Qui il link alla puntata). Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan risponde “Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia Detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia riFatto: il ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero punge Stefano De Martino : Non avevi bisogno dei ritocchini! : Dopo essere stata al centro del gossip, per via di un'ipnosi a cui ha deciso di sottoporsi a Tú sí que vales, Belén Rodríguez è tornata a far parlare di sé. Questa volta, a portare la showgirl argentina al centro dell'attenzione mediatica sono delle nuove dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di Detto fatto, format di Rai 2. Bianca Guaccero ha parlato in tv degli ex avuti dalla modella argentina e sorella dell'ex gieffina Cecilia ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero prende in giro Stefano De Martino : Stefano De Martino, Bianca Guaccero ironizza: “Non avevi bisogno dei ritocchini!” Nella puntata odierna di Detto Fatto in onda su Rai2 la brava e bella Bianca Guaccero ha nuovamente aperto le porte a tutti i telespettatori che, invece di vedere le peripezie sentimentali di dame e cavalieri e tronisti, oltre alle interviste di Caterina Balivo su Rai1, preferisce godere di un pomeriggio spensierato in allegria e utilità (visto che i ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero emozionata : “Spero che sarete con me!” : Bianca Guaccero emozionata per Una Storia da Cantare: la confessione dopo Detto Fatto Torna lo show nel sabato sera del primo canale della Tv di Stato con Una Storia da Cantare con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. La conduttrice di Detto Fatto e il famoso artista racconteranno in tre serate la vita musicale di Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti e Lucio Dalla. A un giorno dal debutto in diretta e in prima serata, Bianca Guaccero non ha nascosto ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro è tornata in televisione. L’occasione? Una speciale apparizione a Detto Fatto, programma condotto dall’impeccabile Bianca Guaccero. La Nazzaro è stata protagonista di un tutorial di make up, ma con la sua abilità la conduttrice Rai è riuscita a farle qualche piccola domanda, sollevando tra le altre la questione della lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella italiana è tornata in televisione per una lunga conversazione faccia a faccia con Bianca Guaccero. Insieme alla presentatrice ha ripercorso i momenti più importanti e significativi della sua carriera e non è mancato quel dettaglio sulla famosa lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni fa: è nel 1999 che la donna viene incoronata come Miss Italia di quella edizione presentata ...