De Paola | “Perchè mandar via Ancelotti? Il Napoli è agli ottavi di Champions”

(Di lunedì 2 dicembre 2019) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De, ex direttore di Tuttosport. Paolo Deè intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla vicenda. Queste le parole rilasciate dal giornalista di origini napoletane: Secondo me ilsi qualificherà in Champions, perché ormai è fuori dal campionato ed è a serio rischio di uscire dalle altre competizioni. Il calcio si basa su obiettivi e traguardi, ma l’ho visto bene contro i campioni d’Europa. Perché bisogna essere così autolesionisti da pugnalare ancora un allenatore che ha ancora una possibilità? Perché non sancire un patto di spogliatoio di puntare tutto sulla Champions? Potrebbe addirittura passare i gironi da primo e questo non è da sottovalutare. Non dico vincere la Champions, ma un percorso fino in fondo e poi prendere le ...

