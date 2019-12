De Luca in Questura per denunciare l’agguato di sabato scorso ad Aversa

Ragazzo ucciso a Roma - i due sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi portati via dalla questura e condotti in carcere : I sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì scorso fuori dal pub John Cabot di via Mommsen, escono dalla questura dopo gli interrogatori e vengono condotti nella casa circondariale di Regina Coeli. I due fermati sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di 21 anni, accusati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. L'articolo Ragazzo ucciso a Roma, i due sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi portati ...

Omicidio Luca Sacchi - si costituiscono due persone. Voci dalla Questura : Magliana o stupefacenti? : Due persone sono state fermate: sono i sospettati dell'Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla nuca a Roma dopo aver cercato di difendere la sua ragazza da una rapina. I due uomini sono stati individuati dalla squadra mobile della polizia e, stando a quanto si apprend

