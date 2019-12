D’Amico | ”Lotta per lo Scudetto? Non c’è mai entrato il Napoli”

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) D’Amico: il Napoli ha fatto due ottime partite con il Liverpool, ma possono essere due casi. Non credo possa arrivare fino in fondo in Coppa Vincenzo D’Amico, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato della giornata di campionato e dei maggiori temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. D’amico -tra l’altro- ha parlato anche del Napoli. Queste le sue parole: Su Ancelotti e il Napoli “Lotta per lo? Non c’è maiil Napoli, non riesce a misurarsi con Inter e Juve, ma neanche con le squadre europee forti. Ha fatto due ottime partite con il Liverpool, ma possono essere due casi. Non credo possa arrivare fino in fondo in Coppa”. Sull’Inter “E’ una squadra forte, che ha una storia e un allenatore importante. E’ lì in alto non per caso. Non si può nascondere per niente la squadra, credevo ...

