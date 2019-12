DALLA SPAGNA – Il Real Madrid prepara il colpo Koulibaly per giugno!

Van Dijk Juventus - rivelazione DALLA SPAGNA : bianconeri forti sul difensore! : VAN Dijk Juventus- Un clamoroso matrimonio che potrebbe aprire le porte della Juventus a Van Dijk. Secondo quanto riportato da “El Desmarque“, la Juventus potrebbe affondare il tiro sul centrale olandese in forza al Liverpool. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui il centrale difensivo dovesse aprire concretamente all’addio al club inglese. Paratici resta alla finestra e osserva interessato. La ...

Torino Film Festival - arriva DALLA SPAGNA l’opera dirompente che fa saltare il banco : : Lustratevi gli occhi. In Concorso al 37esimo Torino Film Festival arriva il Film che fa saltare il banco. S’intitola El Hoyo/The platform ed è un horror sci-fi opera prima dello spagnolo Galder Gatzelo-Urrubia, finito già sul listino Netflix. Uno di quei Film che dopo averlo visto avrete un po’ meno voglia di abbuffarvi di cibo e, si spera, di solidarizzare un po’ di più con chi ha meno possibilità di voi di mangiare. Sulla falsariga di quella ...

Inter - indiscrezione DALLA SPAGNA : Marotta avrebbe detto no al Barcellona per Lautaro : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato più volte decisivo dimostrando di non sentire il peso della pressione sulle spalle. Dopo un anno di apprendistato alle spalle di Mauro Icardi, infatti, il Toro è stato promosso come titolare inamovibile dell'undici di Antonio Conte, anche per l'infortunio subito da ...

Pallone d'oro 2019 - DALLA SPAGNA sicuri su Messi - ma dei Reds lo insidiano : Quest'anno come non mai sarà difficile assegnare il Pallone d'oro, il prestigioso premio individuale assegnato dal magazine France Football. Se l'incertezza regna sul nome del vincitore, dalla Spagna sono sicuri: il settimanale francese ha già deciso che Lionel Messi vincerà il suo sesto Pallone d'o

Le notizie del giorno – Nuovo caso di razzismo - indiscrezione DALLA SPAGNA ed il futuro di Ibrahimovic : Le notizie del giorno – Episodio di razzismo accaduto domenica a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, durante la partita di calcio del campionato di Eccellenza fra la locale Bagnolese e l’Agazzanese, squadra piacentina. Lo riporta la Gazzetta di Reggio. Il match era stato sospeso dall’arbitro dopo che al 27' del primo tempo il portiere del club ospite, il 37enne senegalese Omar Daffe aveva deciso di abbandonare il campo ...

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro - l’indiscrezione arriva DALLA SPAGNA : c’è un indizio che conferma tutto : Secondo il Mundo Deportivo, l’attaccante argentino sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2019, c’è anche un indizio che lo conferma In Spagna non sembrano avere alcun dubbio, soprattutto il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al Barcellona. Lionel Messi vincerà il Pallone d’Oro 2019, il sesto della sua straordinaria carriera, che gli permetterà di staccare Cristiano Ronaldo fermo a cinque. Lapresse Il giornale ...

Realme X2 Pro arriva su Amazon a partire DALLA SPAGNA - con spedizioni in Italia : Realme X2 Pro è in vendita sul sito spagnolo di Amazon, nella versione dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a un ottimo prezzo. L'articolo Realme X2 Pro arriva su Amazon a partire dalla Spagna, con spedizioni in Italia proviene da TuttoAndroid.

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 0-1. Canada ad un set DALLA finale. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sfonda Khachanov che punisce il movimento di Pospisil. 30-0 Segue Pospisil con un rovescio fotocopia in rete. 15-0 Errore di Shapovalov in controbalzo col rovescio. 1-1 Rublev affossa la risposta incrociata di rovescio e si torna pari. 40-0 Non si gioca, Canada in controllo. 30-0 Ancora gran servizio di Shapovalov che semplifica le cose per il compagno. 15-0 Smash sicuro di Pospisil. 1-0 ...

Notizie del giorno – Indiscrezione DALLA SPAGNA su Cristiano Ronaldo - lutto in casa Sampdoria : Indiscrezione dalla Spagna SU Cristiano Ronaldo – Secondo El Chiringuito TV, CR7 potrebbe lasciare la Juve a fine stagione in caso di mancata vittoria della Champions League. OK Diario svela alcune possibili destinazioni, tra il ritorno allo Sporting Lisbona o al Manchester United o nuova esperienza in MLS. (L’ARTICOLO COMPLETO) lutto IN casa Sampdoria – “A Genova ho trascorso 9 anni indimenticabili e la mia fede ...

Ronaldo Juventus - DALLA SPAGNA : possibile addio - offerta monstre per CR7 : Ronaldo Juventus – Il caso Ronaldo ha infiammato le ultime due settimane, e probabilmente ne sentiremo parlare ancora. Rientrato dalla sosta dopo gli impegni con la nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo non sarà della partita domani contro l’Atalanta. L’annuncio è stato dato da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La situazione del fuoriclasse lusitano continua a tenere banco in casa Juventus. Dopo le polemiche seguite alla ...

DALLA SPAGNA insistono : Fabiàn Ruiz tra i primi obiettivi del Barcellona : Calciomercato Napoli: il Mundo Deportivo insiste, Barcellona è forte su Fabiàn Ruiz Fabian Ruiz è uno dei primi obiettivi del Barcellona. A ribadirlo, ancora una volta, è il Mundo Deportivo all’interno di un lungo editoriale. Il punto, a firma di Sergi Solè e Fernando Polo, mostra una lunga lista di giocatori sui quali i blaugrana […] Leggi tutto L'articolo Dalla Spagna insistono: Fabiàn Ruiz tra i primi obiettivi del Barcellona ...

DALLA SPAGNA - Juve : CR7 verso l’addio. Due squadre verso di lui : CR7-Juve, voci Dalla Spagna su un addio anticipato. Ci sono due squadre su di lui. Dalla Spagna sono sicuri: alte possibilità di separazione Una vera e propria bomba di mercato rimbalza Dalla Spagna. Secondo quanto riferito dal portale online ”DonBalon” e riportato anche da Areanapoli, CR7 sarebbe in procinto di lasciare la Juventus. In base […] Leggi tutto L'articolo Dalla Spagna, Juve: CR7 verso l’addio. Due squadre ...

Clamorosa indiscrezione DALLA SPAGNA - Luis Enrique pronto a tornare sulla panchina della ‘Roja’ : Secondo quanto riferito dai media spagnoli, Luis Enrique potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di ct della Spagna per gli Europei del 2020 Lo scorso 19 giugno aveva annunciato Clamorosamente le proprie dimissioni da ct della Spagna per problemi di famiglia, dovendo affrontare la terribile malattia della figlia, poi purtroppo deceduta dopo una lunga battaglia. Luis Enrique però adesso potrebbe tornare al suo posto, riprendendosi la panchina ...