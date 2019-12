Dacia Duster | al debutto il nuovo turbo benzina TCe 100 – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Per il suv best seller dic’è unmotore: debutta infatti il TCe 1.03 cilindri da 100 cavalli. Per provarlo abbiamo percorso oltre 200 chilometri, dal centro di Firenze alla Garfagnana; dal traffico cittadino alle statali; dai sali e scendi dell’Abetone fino all’autostrada. A fine test la nuova power unit, che entra in gamma affiancando il 1.3da 130 e 150 Cv e i due 1.5 diesel da 95 e 115 Cv, ci ha convinto. Questa motorizzazione è abbinata ad un cambio manuale a 5 marce, e promette una riduzione dei consumi e delle emissioni del 18%. Al semaforo è scattante ed ilpermette di godere della coppia (180 Nm) già a bassi regimi. Buona la resa sulle salite di montagna, sufficientemente agile nelle curve stupisce positivamente con alcuni sorpassi. Si tratta nondimeno di un propulsore ampiamente collaudato: sviluppato dall’Alleanza ...

