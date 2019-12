Da Buccino agli Usa | Trimarco | Miss Universe Italy 2019 in gara per il podio mondiale

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutidi Mariateresa Conte– Sono giorni di trepida attesa a, nel territorio salernitano, città natia della modella Sofia Marilù, elettache domenica gareggerà sulper l’ambito riconoscimento della fascia di. Giunta da qualche giorno fa negli Stati Uniti dove domenica 8 dicembre sfilerà ad Atlanta in rappresentanza dell’Italia, sfidando 90 modelle provenienti da tutti i paesi del mondo, per l’ambita finalissima diper ildi, Sofia Marilùrappresenta il simbolo della bellezza italiana tipicamente Mediterranea. Unaimportante per la bella 20enne salernitana, alta 183 centimetri, che sogna sin da piccola, di sfilare in tv e sulle passerelle più belle del mondo. Studentessa di giurisprudenza a Roma,insegue il sogno della tv, ...

