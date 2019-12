Crollo viadotto | frana sotto controllo | ok dai sensori | riapre l' A6 Torino-Savona

Crollo viadotto - frana sotto controllo : riapre l’A6 Torino-Savona : La chiusura era scattata ieri dopo che si era attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza l'autostrada sia nuovamente interdetta. Conclusi i controlli, la circolazione è ripresa verso le 5.30 di oggi.Continua a leggere

Crollo viadotto : frana ok - riaperta A6 : 08.42 E' riaperta la circolazione sulla carreggiata sud a doppio senso di marcia dell'A6 Torino Savona, nel tratto tra Altare e il bivio per la A10. Era stata chiusa in via precauzionale ieri, poco prima delle 16,per i segnali di allarme giunti dai sensori posti sulla frana per monitorare la situazione. Conclusi i controlli la circolazione è stata riavviata.

Crollo viadotto A6 - allerta dai sensori : nuovamente interrotta la Savona-Torino : È stata nuovamente chiusa la A6 Torino-Savona nel tratto tra Savona e Altare, dove era stato istituito un doppio senso di marcia dopo il Crollo del viadotto Madonna del Monte del 24 novembre scorso. Il tratto in oggetto era stato riaperto al traffico solo due giorni fa.La nuova chiusura è stata decisa oggi pomeriggio in via precauzionale dopo l'allarme lanciato dai sensori piazzati per monitorare il movimento franoso, già responsabile del ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : Crollo viadotto - chiuso tratto A6 per controllo frana : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. A6 Torino-Savona, chiuso tratto del viadotto crollato per controlli ulteriori sulla frana, 1 dicembre 2019,

Crollo viadotto A6 - la Torino Savona di nuovo chiusa : allerta dai sensori - la frana si muove : I sensori installati sulla A6 dopo il Crollo del viadotto della Madonna del Monte hanno segnalato che la frana è in movimento imponendo l'immediato stop alla circolazione anche sulla carreggiata sud che era stata riaperta nei giorni scorsi con un doppio senso di marcia. L'autostrada resta chiusa in attesa di verifiche.Continua a leggere

Crollo viadotto - chiuso nuovamente tratto A6 dopo frana : La chiusura è scattata dopo che si è attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza l'autostrada sia nuovamente interdetta

Crollo viadotto - nuova chiusura A6 : 17.38 E' stata di nuovo chiusa in entrambe le direzioni la A6 Torino-Savona nel tratto tra Altare e il Bivio con la A10. Era stata riaperta solo venerdì 29 nella carreggiata sud a doppio senso di marcia. Lo comunica Autofiori. La chiusura è scattata dopo che si è attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di ...

Crollo viadotto - A6 Torino-Savona riapre alle 11 di venerdì : Autostrada dei Fiori ha comunicato ufficialmente che venerdì 29 novembre alle 11 riapre il tratto dell'Autostrada A6 nel tratti compresi tra i caselli di Millesimo e Savona e di Altare e Savona. "Nessun movimento" Nell'area interessata dalla frana di domenica scorsa il traffico procederà per circa 1 chilometro in doppio senso di circolazione nella carreggiata sud luingo il viadotto "Rio Valletta". La società che gestisce in ...

Crollo viadotto A6 Torino-Savona : “situazione drammatica” per i collegamenti stradali nella provincia di Cuneo : Il presidente della provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli per lamentare la “situazione drammatica dei collegamenti stradali della provincia di Cuneo, la grave situazione in cui si trova il territorio a causa dei forti ritardi infrastrutturali che da anni viviamo e che il grave evento meteorologico dei giorni scorsi ...

Crollo viadotto - Di Maio : “Avevamo ragione a chiedere revoca concessioni a Benetton” : "Noi stiamo provando da ormai 10 anni a togliere i contratti ad Autostrade e riprenderci le Autostrade. Purtroppo ci sono dei contratti che sono stati firmati 20 anni fa e che sono blindati. Quello che sta succedendo in questo giorni ha dimostrato che avevamo ragione. Nel precedente Governo ci avevamo provato, ma la Lega si è sempre opposta a far cadere i contratti di concessione autostradale ai Benetton": così Luigi Di Maio torna ad attaccare ...

Crollo del viadotto sulla A6 - gli esperti dopo il sopralluogo : “La frana su un versante a basso rischio e senza segni premonitori” : “È tutto accaduto in pochi secondi, non ci sono stati segni promonitori, tanto più che la frana che ha provocato il Crollo del viadotto sull’A6 Torino-Savona si è staccata dalla sommità di un versante della montagna considerato a rischio medio-basso”. È questa la conclusione a cui sono giunti, al termine del sopralluogo effettuato, Luca Ferraris, della Fondazione Cima e Nicola Casagli dell’Università di Firenze, esperti dei centri di competenza ...

Crollo viadotto - riapre l’A26. Maggioranza e opposizioni - subito governo in Aula : riapre l'A26 sulla tratta compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone, chiusa per verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud. Lo ha confermato Autostrade, assicurando la ripresa della circolazione grazie a uno scambio di carreggiata che consentirà il transito su una corsia per ogni senso di marcia. Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha invocato interventi di emergenza, urgentissimi, da parte del ...

Genova - su WhatsApp l’allarme : “Viadotto Sori a rischio Crollo al 160%”. Ma è una fake news : Tra centinaia di utenti di WhatsApp sta circolando un messaggio audio allarmistico registrato da una donna: "Un amico di mio marito fa il geologo e ha detto di non prendere il ponte perché dopo questo mese di piogge, visto che era già pericoloso all’80%, è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua". E' una bufala.Continua a leggere

Crollo viadotto - è allarme in Campania : un solo tecnico ogni cento ponti : «Mi vergogno. È meglio non dire che ho la delega alla viabilità». Antonio Rescigno, sindaco di Bracigliano, per una catena di eventi legati alla cancellazione rimasta a...