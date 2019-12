Cristina Chiabotto e il debito con il fisco | ‘Non ho evaso | sono vittima di una cattiva

tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Purtroppo, in totale buona fede, miaffidata ai professionisti sbagliati.stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività”.le parole cherilascia all’Ansa in seguito alla notizia delcon ilper un totale di 2,5 milioni di euro e per il quale si è vista costretta a ricorrere alla legge ‘salva suicidi’ “per far ciò che ritengo giusto e doveroso: pagare, come tutti, le somme effettivamente dovute”. “Non mi resta che attendere l’esito della procedura – aggiunge – con la serenità di chi ha la coscienza a posto”.: “digestione” Anche su Facbeook la ex Miss Italia commenta la notizia con un lungo post nel quale ribadisce: “stata consigliata e seguita da ...

