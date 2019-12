Cricket | ICC Cricket World Cup Challenge League 2019 | Italia in Oman per cercare la

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Obiettivo qualificazione ai Mondiali di India 2023: inizia inil percorso verso il torneo iridato dell’del, con la partecipazione al Gruppo B della ICCCup. Il torneo era originariamente previsto ad Hong Kong, ma le tensioni nel Paese hanno fatto optare per lo spostamento a Mascate. Gli azzurri inseguono la prima qualificazione della loro storia ad una fase finale dei Mondiali. Quindici gare in un girone all’na che comprende sei squadre: gli azzurri infatti affronteranno Bermuda, Hong Kong, Jersey, Kenya ed Uganda. Molto selettivo il percorso verso il torneo iridato: soltanto la selezione che vincerà il raggruppamento proseguirà il proprio cammino, ma questo innon sarà l’unico confronto. Dal 29 luglio all’8 agosto 2020 infatti le stesse Nazionali si ritroveranno in Uganda, ed una terza volta nel 2021, ...

