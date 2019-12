Così l’Unione europea tratta l’Italia come un bancomat

it.insideover

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Aiutare gli altri seguendo una logica comunitaria, versando denari ed elargendo generosi prestiti, ma ritrovarsi soli nel momento bisogno. È questo, in breve sintesi, quello che fin qui è accaduto all’Italia all’interno dell’Unione. Il nostro governo ha sempre contribuito alla causa Ue pagando per riparare le crisi finanziarie scoppiate in altri Stati, sia per aiutare i governi sull’orlo del baratro a rialzarsi, sia nel dare ossigeno alle banche insolventi di quegli stessi Paesi. Ci sono diversi esempi che sostengono tale tesi: dalla Grecia alla Spagna, dall’Irlanda a Cipro passando per il Portogallo. I dati pubblicati nell’ultimo bollettino economico della Banca d’Italia parlano chiaro sul sostegno finanziario elargito da Roma ai compagni in difficoltà dell’area euro. L’azione riparatoria dell’Italia per tappare i ...

