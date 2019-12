ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019)in tredici in totale glinell’ambito dell’inchiesta della procura di Catania in cui risulta iscritto il deputato regionale di Italia viva all’Assemblea siciliana, Luca. Le contestazioni degli inquirenti- secondo quanto riporta La Sicilia – vanno dalle ipotizzate assunzioni in aziende private, a presunte raccomandazioni per promozioni o trasferimenti in sanità o partecipate. Ma anche “spintarelle” per la rateizzazione di cartelle esattoriali. C’è anche l’ipotesi diper atto contrario ai doveri d’ufficio per la liquidazione di un trattamento di fine rapporto. Tra glia vario titolo, stando al quotidiano, cianche il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, per un episodio avvenuto prima della sua elezione; l’assessore di Mascalucia, Nino Rizzotto Salamone; l’ex consigliere comunale di Catania, ...

fattoquotidiano : Sammartino era l’ultimo acquisto [di Dario De Luca] #FattoQuotidiano #edicola #2dicembre - Noovyis : (Corruzione elettorale, non solo Sammartino: sono 13 gli indagati nell’inchiesta dei pm di Catania) Playhitmusic - - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Corruzione elettorale, non solo Sammartino: sono 13 gli indagati nell’inchiesta dei pm di Catania -