Coppa Italia | Cremonese-Empoli | dove vedere il match in Tv

Coppa Italia - Genoa-Ascoli : dove vedere la gara in Tv : È già tempo di Coppa Italia per alcune delle squadre del nostro campionato, impegnate nel quarto turno della competizione: tra le formazioni che scenderanno in campo c’è il Genoa, che sfiderà a Marassi l’Ascoli in gara unica. Per i rossoblù c’è l’occasione di rifarsi dopo la sconfitta in campionato contro il Torino: fare risultato permetterebbe […] L'articolo Coppa Italia, Genoa-Ascoli: dove vedere la gara in Tv è ...

Coppa Italia - Fiorentina-Cittadella in diretta in chiaro : Dove vedere Fiorentina Cittadella in Tv e streaming – Conclusa la quattordicesima giornata di Serie A, riparte la Coppa Italia. Diverse gare saranno disputate tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre, dalle quali usciranno i nomi delle formazioni che approderanno agli ottavi di finale, dove ad attenderle ci sono le big di Serie A. La […] L'articolo Coppa Italia, Fiorentina-Cittadella in diretta in chiaro è stato realizzato da Calcio e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : le convocate dell’Italia per le gare veloci in Canada. Goggia e Brignone osservate speciali : E dopo gli uomini-jet è il turno delle donne che amano la velocità nello sci alpino in quel di Lake Louise (Canada). La Coppa del Mondo femminile, chiusa la parentesi a Killington (Stati Uniti), volge il proprio sguardo alla località canadese, dove saranno in programma sulla Men’s Olympic, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, due discese (alle ore 20.30 italiane) e un supergigante (alle ore 19.00 italiane). C’è entusiasmo in squadra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : le convocate dell’Italia per le gare veloci in Canada. Goggia e Brignone osservate speciali : E dopo gli uomini-jet è il turno delle donne che amano la velocità nello sci alpino in quel di Lake Louise (Canada). La Coppa del Mondo femminile, chiusa la parentesi a Killington (Stati Uniti), volge il proprio sguardo alla località canadese, dove saranno in programma sulla Men’s Olympic, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, due discese (alle ore 20.30 italiane) e un supergigante (alle ore 19.00 italiane). C’è entusiasmo in squadra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : che Italia! Dalla prima attesa vittoria di Marta Bassino ad un Dominik Paris già in super forma : La neve del Nord America ha acceso l’Italia, che è stata grande protagonista nel weekend appena trascorso di Coppa del Mondo. Un sabato eccezionale con la doppietta nel gigante femminile ed il secondo posto in discesa di Dominik Paris, che poi si è ripetuto il giorno dopo in supergigante. Di questo fine settimana resta sicuramente la meravigliosa gara di Marta Bassino, che finalmente trova la prima vittoria della carriera in quel di ...

Calendario Coppa Italia : orari - date - programma partite della settimana 3-5 dicembre. Palinsesto e guida tv : La Coppa Italia di calcio 2019 è arrivata al quarto turno, e tra il 3 ed il 5 dicembre vedrà disputarsi ben otto partite, per decretare le ultime ammesse agli ottavi, oltre alle prime della passata Serie A, che conosceranno dunque i nomi delle loro avversari. Ad aprire il programma, martedì 3 dicembre, saranno Empoli e Cremonese, alle ore 15, mentre alle 18 il Genoa se la vedrà con i marchigiani dell’Ascoli. In serata, alle 21, toccherà ...

Short Track - Coppa del Mondo : Italia femminile super a Nagoya - applausi per Arianna Fontana : In Giappone, nell’ultima giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo, la staffetta femminile si impone davanti a tutti e Arianna Fontana, dopo il 3° posto sui 1500, è seconda anche sui 500 Un altro podio per Arianna Fontana, una splendida vittoria per la staffetta femminile. Si chiude in trionfo la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo per la Nazionale Italiana di Short Track allenata da Assen Pandov e Ludovic ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : è grande Italia! Staffetta prima e Fontana seconda. Vittorie Boutin e Schulting : E’ un’Italia scintillante nell’ultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo a Nagoya. Quattro anni dopo la Staffetta femminile azzurra (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cynthia Mascitto e Nicole Botter Gomez) ritorna sul gradino più alto del podio, trionfando in una finale dall’esito rocambolesco e che ha visto la revoca della vittoria della Corea del Sud. La squalifica delle asiatiche ha aperto le porte del ...

Montella guarda oltre : «La Coppa Italia sarà fondamentale» : In conferenza stampa Vincenzo Montella parla della prossima sfida dei viola, martedì in Coppa Italia contro il Cittadella Un mese di sole sconfitte per la Fiorentina di Vincenzo Montella. I viola sono caduti in casa contro il Lecce di Liverani e ora rivolgono i loro pensieri alla sfida di martedì in Coppa Italia contro il Cittadella. Le parole di Montella in conferenza stampa. «Nessuno ha mai parlato di Europa League, ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019-2020 : l’Italia trionfa nella staffetta femminile davanti a Canada ed a Russia. Squalifiche per Corea del Sud e Usa : Signore e signori, che Italia a Nagoya (Giappone), tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track! Sull’anello di ghiaccio nipponico Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Martina Valcepina e Nicole Botter Gomez si sono imposte al termine di una gara palpitante con il crono di 4’12″681, a precedere il Canada (4’12″781) e la Russia (4’15″235). Le azzurre hanno approfittato della squalifica della Corea ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : risultati 1° dicembre - Italia a caccia di nuovi podi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. Nella seconda parte di questa terza giornata al velodromo Tseung Kwan O si disputeranno la scratch race donne, le semifinali dello sprint maschile, il secondo round del keirin femminile, la tempo race (seconda prova dell’omnium donne), la madison maschile, le ultime due ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : decima doppietta per l’Italia! Bassino-Brignone nella storia - 85 vittorie azzurre : Marta Bassino ha vinto il gigante di Killington e ha così conquistato il suo primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. La piemontese era già salita sul podio per ben cinque volte nel massimo circuito internazionale ma non era mai riuscita ad agguantare il primo posto, oggi ha finalmente potuto festeggiare sulle nevi statunitensi ed è diventata la settima italiana in grado di trionfare in questa specialità. La promettente ...

Biathlon – Italia super all’esordio in Coppa del Mondo : agli azzurri la staffetta di Oestersund : Esordio col botto per l’Italia in Coppa del Mondo: vittoria nella staffetta mista con Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch È iniziata nel migliore dei modi la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon per l’Italia. Nella prima giornata di gare a Ostersund, in Svezia, il quartetto azzurro composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windish si è imposto la staffetta mista, regalando subito una gioia ai tifosi in ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : super Italia nello short track! Sala vince in Coppa Europa - ottava la staffetta a coppie azzurra del biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...