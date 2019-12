COP 25 | al via il summit sul cambiamento climatico | gli occhi degli ambientalisti di

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Parte oggi, 2 dicembre 2019, la COP 25, la conferenza annuale organizzata dalle Nazioni Unite sul tema del. DelegatiStati membri dell’Onu sono chiamati a definire in maggior dettaglio come intendono rispettare gli obiettivi fissati nel precedente incontro a Katowice in Polonia per contenere l’aumento delle temperature terrestri entro i 1,5-2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali: un obiettivo che la maggioranza della comunità scientifica ritiene essere tanto importante quanto difficile da realizzare, come dimostra un recente rapporto delle Nazioni Unite stesse. La conferenza avrebbe dovuto svolgersi in Brasile, ma è stata spostata prima in Cile e poi a Madrid, in Spagna. Sarà comunque il Cile ad organizzare l’evento dopo che le manifestazioni e proteste nel paese hanno costretto il presidente Sebastian Pinera a spostarla ...

