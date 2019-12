Controlli ad esercizi commerciali e su luoghi di lavoro | denunciati due imprenditori

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sistema di videosorveglianza non a norma e lavoratori privi di regolare assunzione: questo è quanto emerso da una serie dieffettuati presso alcune attività di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato deldi Avellino, che hanno operato in piena sinergia con i militari delle locali Stazioni. Prosegue in Irpinia l’azione dei Carabinieri, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche suidi, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza. Nell’ambito di tali servizi i Carabinieri hanno proceduto ad ispezionare svariate attivitàed...

