Contratto misto dipendente-forfetario | come funziona | regole | cause ostative

leggioggi

(Di lunedì 2 dicembre 2019)il. Lavorare part-timee l’altra metà della giornataautonomo per la stessa società? È assolutamente possibile, e non solo. Di recente l’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 484 del 13 novembre 2019, ha chiarito che i lavoratori ai quali è stato proposto unpossono usufruire anche del regime agevolato, di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014,modificato successivamente dall’art. 1, co. 9, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Chiaramente tale possibilità non sempre è possibile e deve sottostare a precisee condizioni. Innanzitutto, precisa l’Amministrazione Finanziaria, l’agevolazione fiscale è possibile qualora il lavoratore non abbia già avuto in passato un rapporto di lavorocon la ...

Sarah00424109 : §30 Esistono ? modalità organizz. del lavoro a orario ridotto: - part-time orizzontale - part-time verticale - pa… - alliadduci : Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. In esso deve essere indicata la durata della prestazione e lo… - RuggeroCarpigi1 : Il contratto di lavoro a tempo parziale si distingue in: Part-time orizzontale (riduzione dell’orario normale giorn… -