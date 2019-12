Conte | da Salvini assoluta mancanza di rispetto istituzioni

agi

(Di lunedì 2 dicembre 2019) "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non sarebbe la prima volta, di scarsa cultura delle regole e della piùdidelle". Lo ha detto il premier Giuseppe, in un passaggio dell'informativa in Aula sul Mes, riferendosi al leader della Lega, Matteo. "Le accuse che mi sono state rivolte, tuttavia - ha proseguito il premier - trascendono ampiamente i più accesi toni e le più asprestazioni che caratterizzano l'odierna dialettica politica, già di per sé ben poco incline alla 'cura delle parole'. Siamo al cospetto di un'accusa gravissima. Se si arriva ad accusare apertamente e ripetutamente, in tutte ...

borghi_claudio : @Martinetus Semplice: Tria ha appena dato una notizia scomoda: del MES non si è parlato nei consigli dei ministri e… - LegaSalvini : SALVINI: “IL MES RUBA I SOLDI AI POVERI PER DARLI AI RICCHI. CONTE SI DIMETTA” - LegaSalvini : #MES, #SALVINI: 'DA CONTE MI ASPETTO LA VERITÀ, SE HA TRADITO O NON HA CAPITO' -