Conte alle Camere sul Mes | “Contro di me accuse infamanti | tutti sapevano”

Mes - Conte parla alle Camere : «Tutti i ministri sapevano - contro di me accuse infamanti» : Il premier riferisce in parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: «Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica, si è perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali. Ma nessuno può insinuare negoziati segreti»

Fondo salva-Stati - Conte alla Camera : “Dalle opposizioni accuse gravissime contro di me. Hanno diffuso notizie false e allarmistiche” : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Fondo salva-Stati non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perché ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Il premier Giuseppe Conte sta intervenendo alla Camera per l’informativa sul Mes. Alle 15.30 sarà in Senato. “Non posso nascondere”, è stato l’esordio del presidente del Consiglio, “che ...

Conte riferirà alle Camere sul Mes : Un "attentato al popolo italiano" che "lede la sovranità del Parlamento" e i dettami costituzionali di cui deve farsi "garante" il presidente della Repubblica. La Lega ora chiede un incontro e l'intervento di Sergio Mattarella, nella battaglia che da settimane sta conducendo contro l'adesione dell'Italia al fondo europeo salva Stati, il Mes. Sul tema, attorno al quale è stata convocata una assemblea congiunta del M5s con Luigi Di Maio, Giuseppe ...

Alle elezioni presidenziali in Uruguay il candidato dell’opposizione è in vantaggio di soli 30mila voti - per cui si dovranno ricontare i voti Contestati : Domenica si è svolto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Uruguay, ma il Tribunale elettorale del paese ha deciso di non dichiarare ancora un vincitore a causa del margine troppo esiguo tra i due candidati. Con il 99,4 delle

Inter – La ‘frecciata’ a Spalletti e le parole di Conte sul sesso - Lautaro Martinez svela : ” a casa riposiamo come vuole lui” : Lautaro Martinez sempre più fiero di se stesso: le parole del calciatore argentino dopo la vittoria dell’Inter sul Torino Splendida vittoria ieri sera dell’Inter sul Torino: i nerazzurri hanno battuto i granata col punteggio di 0-3, confermandosi al secondo posto in classifica, alle spalle della Juventus, ad un solo punto dai bianconeri. A sbloccare il match, al 12′, è stato Lautaro Martinez, che ha messo a segno il suo ...

Junior Eurovision Song Contest 2019 : la finale in diretta dalle ore 15 : 50 : Lo Junior Eurovision Song Contest è una manifestazione musicale internazionale, riservata a ragazzi dai 9 ai 14 anni provenienti da tutta Europa, che andrà in onda su Rai Gulp, domenica 24 novembre 2019.Junior Eurovision Song Contest 2019: le anticipazioni della finaleprosegui la letturaJunior Eurovision Song Contest 2019: la finale in diretta dalle ore 15:50 pubblicato su TVBlog.it 24 novembre 2019 05:25.

Torino-Inter live dalle 20.45 : Conte si affida a Lukaku e Lautaro : Si conclude con la sfida tra Torino ed Inter questo trittico di big match che ha caratterizzato il sabato di campionato della 13a giornata di Serie A. I granata, 14 punti in classifica, sono tornati...

Da Liedholm e Conte - il sesso visto dagli allenatori : allenatori, calciatori e sesso. Un dilemma mai risolto che si può analizzare dal 'Kamasutra' secondo Antonio Conte, alle tabelle di Nils Liedholm, al 'chiudete' i rubinetti di Giovanni Trapattoni. La gestione della vita sessuale è da sempre un impegno non indifferente per un atleta, non solo un calciatore e ogni tecnico ha il suo modo o il suo metodo per gestire la questione. Tabelle personalizzate, dettami imposti dalla società, tutto concorre ...

Inter - Conte in conferenza : le minacce - gli infortuni e la chiusura rapida della carriera da allenatore : “Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra”. Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso di un’Intervista a L’Equipe. “È il mio modo di essere e mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale”, ha aggiunto. Vigilia di campionato. Inter impegnata in trasferta sul campo del ...

Conte a Milano - aperitivo e passeggiata con Sala in Galleria. Il premier : “Città che ci inorgoglisce - no frattura tra livello locale e nazionale” : aperitivo in galleria per Conte e Sala offerto dal primo cittadino di Milano. Dopo aver preso parte alla prima tappa di ‘Asset – L’Intellig&nce per le imprese’, a Palazzo Reale, il premier si è fermato col sindaco di Milano al Camparino in Galleria Vittorio Emanuele II, dove i due hanno brindato con un cocktail Camparino. Poi insieme hanno attraversato a piedi la galleria, per arrivare a Palazzo Marino L'articolo ...

Daniela Santanchè a Tagadà : "Conte le taglia? Siamo alle comiche - ci sono 10 miliardi di tasse in manovra" : Daniela Santanchè non riesce a trattenersi e quando Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, illustra in diretta il "più grande taglio delle tasse degli ultimi tempi di Giuseppe Conte" previsto nella manovra, scoppia a ridere: "Conte farà il più grande taglio di tasse? Siamo alle comiche. Nella manovra ci

Influenza - allerta per 7 vaccini. L'Aifa : «Possibile lattice nei Contenitori - rischi per gli allergici» : Vaccini antInfluenzali, possibili tracce di lattice nei componenti delle siringhe pre-riempite o degli applicatori nasali di 7 vaccini antInfluenzali prodotti da tre aziende farmaceutiche per la...