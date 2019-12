Consiglio Ministeriale ESA | Thales Alenia Space pronta ad affrontare le nuove sfide

Consiglio Ministeriale dell'ESA : il futuro dei programmi spaziali europei - ASI : Un incremento di quasi un miliardo di euro rispetto alla precedente ministeriale è quanto la delegazione italiana al Consiglio ministeriale ESA 2019 ha destinato come contributo del nostro Paese al ...

Consiglio Ministeriale ESA - Fraccaro : “L’Italia contribuisce in maniera sempre più decisiva alla definizione delle politiche europee” : “Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea è un successo su tutti i fronti per l’Italia. Il nostro ruolo nell’ambito delle spazio europeo, con una sottoscrizione del budget totale che sale al 16%, assume un rilievo inedito: l’Italia diventa più forte in ESA e i programmi dell’Agenzia si focalizzano sulle nostre aree di eccellenza. La nostra strategia di puntare sui settori strategici comparto ...

Consiglio Ministeriale ESA - Fraccaro : “I Paesi dimostrano grande fiducia nei programmi dell’Italia” : “L’appuntamento Esa di Siviglia è di fondamentale importanza per consolidare il ruolo di primo piano dell’Italia”: lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che al Consiglio Ministeriale ESA a Siviglia guida la delegazione italiana con il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ed il Segretario del Comitato InterMinisteriale per lo Spazio e ...

Spazio - Fraccaro al Consiglio Ministeriale a Siviglia : “L’Italia punta in alto” : Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, sarà a Siviglia per partecipare al Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea: Space+19, il 27 e il 28 novembre, riunirà in Spagna i ministri europei responsabili delle attività spaziali per decidere lo stanziamento delle risorse e i progetti su cui investire nei prossimi anni. “L’Italia farà valere il ...

Il futuro dell’Europa spaziale al prossimo Consiglio Ministeriale Space19+ dell’ESA : Il prossimo Consiglio dell’ESA (Agenzia spaziale Europea) a livello ministeriale si riunirà a Siviglia il 27 e il 28 novembre 2019. Per l’occasione verranno decisi investimenti per programmi di sviluppo da 3 a 6 anni di spesa. La delegazione italiana sarà composta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo spazio, on. Riccardo Fraccaro, il Presidente dell’Agenzia spaziale Italiana, ing. Giorgio Saccoccia e ...