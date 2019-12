Confindustria | altolà ai candidati Lettera con le regole di condotta

affaritaliani

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “L’utilizzo dei media per anticipare una disponibilità a candidarsi ovvero declinazioni programmatiche per un eventuale incarico di vertice, così come manifestazioni di sostegno formalizzate fuori dalle consultazioni della Commissione di designazione, rappresenteranno comportamenti rispetto ai quali gli organi confederali deputati al controllo ed alla verifica dovranno necessariamente intervenire, con le conseguenze previste dalle norme”. Segui su affaritaliani.it

