Concluse le riprese de Il Commissario Riccardi con Lino Guanciale

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si sonocon una grande festa ledella prima stagione de Il commissarrio Ricciardi, serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista. Leerano iniziate in estate e la serie sarebbe dovuta andare in onda nei primi mesi del 2020, ma i vertici della Rai hanno optato per una nuova collocazione. Dalle ultime indiscrezione pare che fiction sarà messa in onda tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, quindi c'è ancora da attendere. Luigi Alfredo Ricciardi Protagonista assoluto della fiction sarà(al momento impegnato nelledella terza e ultima stagione della serie L'allieva tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola) nei panni del protagonista. Luigi Alfredoè un poliziotto schivo che vive a Napoli negli anni trenta del novecento. L'uomo, di origini nobili, ha un dono che lui però non gradisce ...

Jess7510_ : @chiara_mars @LisettaNet Secondo me si hanno già iniziato a girare.. Se non ricordo male di flash il party lo fece… - LucianoQuaranta : RT @DeskAeronautico: ? Concluse le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico a #Torino. Riprese normali operazioni. - DeskAeronautico : ? Concluse le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico a #Torino. Riprese normali operazioni. -