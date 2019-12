Comunicato Napoli | “Squadra in ritiro da mercoledì” E su Ancelotti…

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019)– Tira aria pesante oggi a Castel Volturno. In casanon è stata digerita da nessuno la sconfitta rimediata ieri sera contro il Bologna, così la società, dopo l’allenamento mattutino, ha diramato un: “Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà ina partire da mercoledì per prepapare il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18)”. Per il momento, secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore partenopeo non è a rischio panchina, ma decisivo sarà il prossimo impegno di campionato. Per tutti i calciatori si tratta di un importante banco di prova, senza un successo la situazione potrebbe davvero complicarsi irrimediabilmente. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

DiMarzio : #Napoli, il duro comunicato della #FIFPro ?? - CalcioWeb : Comunicato @sscnapoli: 'Squadra in ritiro da mercoledì'. E su #Ancelotti... - SiamoPartenopei : UFFICIALE - SSC Napoli: 'Squadra in ritiro per l'Udinese, ha deciso Ancelotti'. Il comunicato -