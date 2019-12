Come fare il bucato da professionisti | 5 regole a prova di millennial

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Quando la mamma è lontana, la dolce metà pure, i vicini non rispondono e la lavanderia di fiducia è chiusa, non resta altro che imparare ailin totale autonomia. Difficile? No, non particolarmente, e le ultime direttive ministeriali sembrano confermare che per lavare i propri panni in lavatrice non sia richiesta una laurea specialistica. Ma le prime volte, si sa, richiedono un pizzico in più di attenzione: cosìsuccede quando si impara ad andare in bicicletta, anche i primi passi nel misterioso mondo del cestello possono generare un pizzico di ansia. Ecco allora che LG Electronics - leader nel mercato degli elettrodomestici che ha da poco lanciato LG AI DD, la prima lavatrice dotata di intelligenza artificiale capace di riconoscere i tessuti, stabilirne il peso e settare di volta in volta il lavaggio più adatto - ha deciso di interpellare ...

borghi_claudio : Volete sapere chi sono i 'grandi editorialisti' asserviti all'UE? Basta aprire i giornali di oggi e fare l'elenco d… - CarloCalenda : Abbraccia i valori. Ma poi devi governare trasformazioni e transizioni. Opportunità e rischi. E non lo puoi fare so… - stazzitta : Spiegami come devono essere le donne per fare sentire orgogliose di essere donne altre donne, evitando loro il risc… -