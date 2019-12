Colletta alimentare | raccolte in Sicilia 447 tonnellate di cibo

Colletta alimentare : come si possono aiutare gli altri facendo la spesa : Alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, biscotti, sughi e pelati. Sono queste le cose da donare nella 23esima giornata nazionale della Colletta Alimentare, sabato 30 novembre. facendo la spesa si possono acquistare questi prodotti per aiutate 7.569 strutture caritative che sostengono 1.506.000 persone in difficoltà in tutta Italia. In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari invitano a donare alimenti a lunga ...