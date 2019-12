Clima,Onu:ascoltare chi chiede cambiare

L'umanità deve scegliere tra"la speranza" di un mondo migliore agendo o la "capitolazione", ha detto il segretario generale Onu,Guterres, alla Conferenza sul(Cop25) a Madrid. Guterres si domanda se vogliamo essere ricordati "come la generazione che ha messo la testa sotto la sabbia, mentre il pianeta bruciava". Se non si agisce subito contro il carbone "gli sforzi per combattere i cambiamentitici sono destinati al fallimento". "Bisognale masse che chiedono cambiamenti" e "restare aperti" alla scienza.(Di lunedì 2 dicembre 2019)