Clima | von der Leyen | “Tra 10 giorni il ‘Green deal’ dell’Ue”

Il Parlamento Ue vota l’emergenza Climatica : prende forma il Green Deal della von der Leyen : Cop25, la Conferenza internazionale sul clima in programma a Madrid sotto la presidenza del governo del Cile, è alle porte, si terrà dal 2 al 13 dicembre, e il Parlamento Europeo si avvicina all’appuntamento votando una risoluzione che dichiara l’emergenza climatica e ambientale globale e invitando tutti i paesi dell’Unione a impegnarsi per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050.Il dibattito e il voto ...

Le priorità di Von der Leyen - Clima sul podio : “Venezia è sott’acqua - non può essere altrimenti” : "Proteggere il nostro clima è una sfida esistenziale per noi e per tutto il mondo: come può essere altrimenti quando Venezia è sott’acqua?": con queste parole Ursula von der Leyen ha definito le priorità della sua Commissione, su cui oggi si esprimerà il Parlamento europeo. Ma l'emergenza ambientale non è stata l'unico riferimento all'Italia: si è parlato del nostro Paese anche in merito alla nomina di Paolo Gentiloni e alla crisi ...

Clima - von der Leyen : “Venezia sott’acqua - è un problema per l’Europa”. Poi cita Gentiloni : “Credo in lui” : “Se c’è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è proteggere il Clima. È un problema esistenziale per l’Europa. E come potrebbe non esserlo, quando vediamo Venezia sott’acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco?”. Certo, “sono cose che succedevano anche prima, ma mai con questa frequenza e intensità”. Lo sottolinea la presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ...

Ue - oggi l’elezione della commissione. Von der Leyen : “Clima questione esistenziale. Risposta umana e comune sulle migrazioni” : La protezione del clima come “questione esistenziale” e quindi il Green Deal come “nuova strategia” di crescita. Ma anche il fenomeno delle migrazioni, al quale va trovata una Risposta “umana” e “comune” su un tema “che ci ha spaccato” perché l’Europa “sarà sempre un riparo” per chi ha “bisogno di protezione umanitaria”. Sono le due architravi del mandato ...

Greta rifiuta un premio da 46mila euro : "Per il Clima servono fatti - non riconoscimenti" : Ha detto “No, grazie”. Con la solita risolutezza che la contraddistingue. Affidando ai social le sue motivazioni. Con un post su Instagram Greta Thunberg ha annunciato di aver rinunciato al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. View this post on InstagramA post shared by Greta Thunberg ...