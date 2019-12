Claudia Galanti ricorda la morte della figlia | “Un cuore spezzato”

Claudia Galanti : il gesto per la ricorrenza della morte di sua figlia Indila : Claudia Galanti e la ricorrenza della morte della piccola Indila Dicembre è un mese molto particolare per Claudia Galanti, perché nel 2014 accadde qualcosa che la segnò per sempre e che stravolse la sua vita: la sua bambina, Indila Carolina, perse la vita. La piccolina aveva solo 9 mesi, e Claudia purtroppo in quel momento […] L'articolo Claudia Galanti: il gesto per la ricorrenza della morte di sua figlia Indila proviene da Gossip e Tv.

Claudia Galanti choc ho sbagliato a dire di no all’autopsia su mia figlia Indila : La modella Claudia Galanti è tornata a parlare della morte della figlia Indila e dice ho sbagliato a non fare l’autopsia. «Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia»: è questo il rimpianto della donna. La piccola è venuta a mancare a soli 9 mesi nel sonno, mentre era con il papà e la compagna. Ospite di “Seconda vita”, in onda su Real Time, ha però aggiunto un particolare: «Quando Indila è deceduta io ho detto no ...

Claudia Galanti - il messaggio emozionante su Instagram dopo le lacrime per la figlia Indila : Claudia Galanti torna a parlare del suo grande dolore e lo fa in un messaggio emozionante pubblicato su Instagram dall’amico Gabriele Parpiglia. dopo anni di silenzio la modella ha raccontato il dramma della morte della figlia Indila, venuta a mancare improvvisamente a nove mesi. Una tragedia che ha cambiato per sempre la vita di Claudia e con cui, ancora oggi, è costretta a fare i conti. Ospite del programma Seconda vita, con grande ...

Claudia Galanti - confessione drammatica : “Vorrei raggiungere Indila” : Claudia Galanti, confessione drammatica a ‘Seconda vita’: “Vorrei raggiungere Indila” Claudia Galanti, un dolore viscerale, tragico, drammatico: la modella paraguaiana, protagonista della seconda puntata di ‘Seconda Vita’ (Real Time), ha raccontato come è stata rivoluzionata la sua vita dopo il 2014, anno in cui è venuta a mancare la figlia Indila (la bimba è scomparsa […] L'articolo Claudia Galanti, ...

Claudia Galanti/ Morte di Indila : 'negato l'autopsia - oggi la farei' - Seconda vita - : Claudia Galanti racconta la tragica perdita della figlia Indila a Gabriele Parpiglia a 'Seconda vita': 'il dolore ti rimane dentro, parlo ai bambini di lei'

Claudia Galanti choc ho sbagliato a dire di no all’autopsia su mia figlia Indila : La modella Claudia Galanti è tornata a parlare della morte della figlia Indila e dice ho sbagliato a non fare l’autopsia. «Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia»: è questo il rimpianto della donna. La piccola è venuta a mancare a soli 9 mesi nel sonno, mentre era con il papà e la compagna. Ospite di “Seconda vita”, in onda su Real Time, ha però aggiunto un particolare: «Quando Indila è deceduta io ho detto no ...

Claudia Galanti dopo la morte della figlia ho sbagliato a non fare l’autopsia : Claudia Galanti torna a parlare della morte della figlia Indila ho sbagliato a non fare l’autopsia. «Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia»: è questo il rimpianto della donna. La piccola è venuta a mancare a soli 9 mesi nel sonno, mentre era con il papà e la compagna. Ospite di “Seconda vita”, in onda su Real Time, ha però aggiunto un particolare: «Quando Indila è deceduta io ho detto no all’autopsia. Oggi ho ...

Claudia Galanti : "Ho sbagliato a dire di no all'autopsia su mia figlia Indila. Qualcosa non mi è chiaro" : Ha un unico rimpianto: quello di non aver fatto fare l’autopsia al corpo della figlia Indila, morta a soli nove mesi nel sonno, mentre era con il papà Arnaud Mimmran e la compagna. Questo ha confessato Claudia Galanti, ospite di “Seconda vita”, su Real Time: “Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato - ha spiegato -. Qualcosa non mi è chiaro. ...

Claudia Galanti torna a parlare della figlia morta : “Il ‘no’ all’autopsia mi tormenta tutte le notte” : Claudia Galanti è tornata a parlare della morte di sua figlia Indila, scomparsa nel 2014, rivelando a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia su Real Time, di essersi pentita di una decisione presa all’epoca. Si tratta del consenso all’autopsia sul suo corpo, che si è pentita di aver negato. “Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia – ha raccontato la modella -. Oggi ho capito di aver sbagliato. ...

Claudia Galanti affranta per la morte della figlia : Ho detto no all'autopsia - ho sbagliato : La nuova puntata di Seconda vita, un progetto televisivo dell'autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia per Real Time, è apparsa nelle vesti di intervistata la modella Claudia Galanti. Attrice, showgirl, e non solo top model, l'ex naufraga de L'isola dei famosi si è raccontata a ruota libera, rispondendo alle domande di Parpiglia e non si è risparmiata parlando della morte di sua figlia, un accadimento drammatico che ha segnato per sempre la ...

Il dolore di Claudia Galanti per la morte della figlia : “Non vivo - sopravvivo” : Sono trascorsi cinque anni dalla morte della figlia Indila, ma il dolore di Claudia Galanti è ancora costante e forte, la tormenta ogni notte, come ha svelato lei stessa in una rara intervista rilasciata in tv. La modella si è confessata nel corso del programma Seconda Vita condotto da Gabriele Parpiglia, raccontando il dramma vissuto nel 2014. All’epoca la Galanti aveva da poco chiuso la relazione con l’imprenditore Arnaud Mimran, ...

Claudia Galanti e la morte della figlia Indila : «Non ho fatto fare l?autopsia - ho sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro» : Claudia Galanti e la morte della figlia Indila: ho sbagliato a non fare l'autopsia. «Quando Indila è deceduta, io ho detto no all'autopsia»: è questo il...

Claudia Galanti sulla morte della figlia : "Il no all'autopsia - un errore che mi tormenta" : Torna a parlare della morte di sua figlia, Claudia Galanti. Lo fa a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia su Real Time. La scomparsa di Indila, avvenuta nel 2014, è un dramma che la Galanti non ha ancora superato. E ora, la showgirl, confessa anche che, se potesse tornare indietro, darebb

Claudia Galanti : Qualcosa non mi torna sulla morte di mia figlia : Mercoledì 6 novembre Gabriele Parpiglia durante il suo programma Seconda Vita racconterà la storia di Claudia Galanti, madre distrutta prima che showgirl e modella, alla quale la vita ha riservato il destino più crudele per una donna. La morte della piccola Indila ha segnato inevitabilmente la sua vita ma Claudia Galanti ha trovato negli altri due figli l'inerzia per andare avanti. Nel corso del suo racconto fatto a Gabriele Parpiglia, Claudia ...