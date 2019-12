Clamore alla Marcigliana | torna alla luce Villa Rustica del III secolo a C

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma – A Roma sulle colline a Nord di Settebagni, nella riserva naturale della, e’ stata individuata e studiata una, databile al IIIa.C. e rimasta in uso fino al V-VI d.C., la cui complessa stratificazione testimonia le varie fasi di vita dell’edificio attraverso i secoli. La struttura, spiega una nota della Soprintendenza, e’ stata rinvenuta durante le attivita’ di archeologia preventiva della Soprintendenza speciale di Roma per i lavori di costruzione della nuova linea elettrica Roma Nord-San Basilio condotti da Areti, societa’ del Gruppo Acea che si occupa della gestione e distribuzione della rete elettrica a Roma. “Questa importante scoperta mostra come il lavoro della Soprintendenza si svolga sempre in sinergia con i soggetti coinvolti, senza ritardi, anzi con efficienza e rispetto per le esigenze della ...

