Città piena di spazzatura | ora de Magistris se la prende coi turisti | “Si rilassano e

Brindisi : bomba d'aereo del 1941 in piena Città - allo studio piano di evacuazione : Continua a far parlare ancora di sé l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale che nei giorni scorsi è stato scoperto a Brindisi , precisamente presso l'area parcheggio del cinema Multisala Andromeda. Secondo gli esperti di storia locale si tratta di un ordigno risalente al 1941 e sganciato dagli aerei inglesi della Raf, che nella notte tra il 7 e l'8 novembre di quell'anno bomba rdarono il territorio cittadino, causando molte ...

R.Mussolini : Roma come Caracas? Città in piena emergenza sicurezza. Intervento sindaco non rimandabile : Roma – «A pochi giorni dalla sentenza che ha condannato i due aggressori di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto rimasto paralizzato dopo la sparatoria di cui è stato vittima, la Città assiste impotente all’ennesima aggressione. Questa volta a farne le spese un altro giovane, che ha perso la propria vita durante una semplice passeggiata con la fidanzata nel disperato tentativo di difenderla da un tentaivo di rapina. Trovo ...

Dani Alves : “Parigi è bella se ci vai una settimana in vacanza. E’ una Città piena di razzisti” : “Parigi mi ricorda un po’ San Paolo, ma a Parigi sono dei fottuti razzisti. Sul serio, a me non hanno mai fatto nulla altrimenti li avrei mandati a quel paese, ma l’ho visto succedere con i miei amici”. Lo dice l’ex terzino del Paris Saint Germain, Dani Alves, nel corso di un’intervista a GQ. “Parigi è anche una città stressante, non mi piace molto. Se ci vai per una settimana, sarà il viaggio più ...