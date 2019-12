Città in lutto per la morte di Tatiana | l’amata infermiera falciata sulla sua bicicletta

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 dicembre 2019) È morta sul colpo dopo l’impatto con un’autovettura.Renna, 32enne di Cellino San Marco, è spirata a soli 32 anni. Un destino amaro, quello della donna, perché solo poco tempo fa aveva vinto un concorso per lavorare nel 118. Ma quando i suoi colleghi infermieri e medici del servizio di emergenza sono arrivati sul posto, nei pressi del ristorante Tesoretto di Poggiardo,strada provinciale che collega Maglie a Castro, ormai c’era davvero ben poco da fare. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 29 novembre., a quanto ricostruito, stava attraversando inun incrocio quando è stata travolta da un’auto, una Opel Corsa.ha fatto un volo di una decina di metri ed è morta sul colpo dopo l’impatto, particolarmente violento, con l’auto.Alla guida c’era Fabian Palma, un 44enne di Poggiardo, rimasto illeso, ma, ...

