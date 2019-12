Cineselvaggi Film Festival | al via la prima edizione

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ladi, l’evento dedicato alle produzioni audiovisive realizzate dagli studenti delle scuole superiori e nato su iniziativa del Mibact e Miur, avrà luogo dal 12 al 14 dicembre a Milano. La manifestazione, supportata da Itsos Albe Steiner di Milano, Istituto tecnico sperimentale per l’audiovisivo, emaker, associazione punto di riferimento per icinematografici di Milano, è volta soprattutto a promuovere il cinema e la cultura cineaudiovisiva nelle scuole, un modo per avvicinare i giovani alla Settima Arte in maniera originale, mettendosi direttamente in gioco. Dal 12 al 14 dicembre, presso la Sala Cinema dell’Albe Steiner, saranno proiettati i lavori dei finalisti del concorso, ma ci saranno anche incontri e proiezioni speciali con registi affermati, un confronto costruttivo tra i giovani videomaker e gli studenti e ...

