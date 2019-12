Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 dell’AG2R La Mondiale | dal capitano Bardet alle

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini impegnata al Tour of Taihu Lake : svelata la formazione ufficiale : Mentre 7 atleti Orange-Blue sono impegnati nelle classiche d’autunno italiane, 6 corridori sono pronti a prendere il via in Cina, al Tour of Taihu Lake, penultima trasferta asiatica del team Il team Nippo Vini Fantini Faizanè si appresta ad affrontare la penultima trasferta asiatica della stagione. Il team correrà infatti il Tour of Taihu Lake, al via questo mercoledì 9 ottobre. La gara si svolgerà su sei tappe che faranno da seguito al ...