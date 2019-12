Christian Horner F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Verstappen ha fatto una grande gara | per noi

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una chiusura in crescendo: è questo il dato che emerge dai risultati ottenuti dalla Red Bull negli ultimi round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu, l’olandese Max Verstappen ha ottenuto un ottimo secondo posto, mettendo in mostra un ottimo passo e guadagnandosi con merito la piazza d’onore. La monoposto di Milton Keynes ha avuto un rendimento sempre più convincente soprattutto grazie agli sviluppi del motore Honda. Il propulsore giapponese sembra aver limitato il gap da Mercedes e Ferrari e in vista di quel che sarà le ambizioni non mancano. Del resto, il terzo posto nel campionato dei piloti di Verstappen, a precedere i due ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel, depone in favore del team anglo-austriaco. Tutto sommato soddisil Team Principal Chrische, ai microfoni, ha espresso la suasoddisfazione, anche di quanto ...

