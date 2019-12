Choc su Amazon | decorazioni di Natale con le foto di Auschwitz

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Pina Francone La piattaforma di e-commerce è stata costretta a ritirare gli addobbi natalizi, in seguito alla denuncia del Memoriale di, come noto, è stato il più grande campo di sterminio, dove la Germania nazista deportò più di un milione e trecento mila persone, sterminandone un milione. Dsal 1979, per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto, il campo situato in Polonia è diventato un bene protetto dall'Unesco, attualmente gestito dal-Birkenau Memorial and Museum. Ecco, è stato proprio il Memoriale di Auschiwtz a denunciare la messa in vendita, su, dinatalizie che mostravano le immagini del campo di concentramento. La denuncia, via social, è arrivata con il seguente tweet: "Vendere 'ornamenti natalizi' con immagini dinon è appropriato. Le immagini diritratte su un apribottiglie sono piuttosto ...