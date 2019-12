Chiariello tuona | “Callejon fuori 3 gare è un segnale grave”

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Umbertoa Radio Punto Nuovo è intervenuto per focalizzare l’attenzione sul difficile momento azzurro, in particolare punta il dito contro Ancelottivaluta “storte” alcune decisioni tecniche della formazione che ieri ha perso contro il Bologna. “La partita con il Bologna ha evidenziato molte storture da parte dell’allenatore. Il Napoli dopo Liverpool ha dimostrato come vincere, attaccando e con 9-10 uomini dietro la linea della palla. Ancelotti è ricorso al 4-3-3, come ali Lozano e Insigne, anche se Callejon è da tre partite che non gioca,molto grave. Sceglie Elmas come terzo centrocampista contro Allan infortunato. Chi schiera terzino? Maksimovic e Di Lorenzo a sinistra. Centrocampista centrale? Zielinski, che non lo può fare”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Marani contro Ancelotti: ...