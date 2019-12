Chiara Biasi | dopo lo scherzo de Le Iene spiega | «80mila euro per alzarmi dal letto? Ecco

"Per 80mila Chiara Biasi non si alza dal letto? Noi per meno di 1000 ci alziamo alle 3" : “Questo è uno schiaffo a gente che si alza alle 3 di notte per andare a lavorare e portare a casa 1000 euro o anche di meno”. Pioggia di polemiche per l’influencer Chiara Biasi dopo lo scherzo organizzato ai suoi danni da Le Iene, che le hanno fatto credere di essere protagonista di una campagna pubblicitaria le cui foto erano state modificate in una maniera che avrebbe rovinato la sua immagine. A far discutere ...

