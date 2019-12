dilei

(Di lunedì 2 dicembre 2019)inizia la settimana dida Me ospitandoe in studio accade di tutto. L’attrice ricorda i suoi inizi di carriera, il rimpianto di non aver mai conosciuto Anna Marchesini. Ma non risparmia battutine a Barbara D’Urso e sfiora persino l’incidente imbarazzante, come Elisabetta Gregoraci, svelando “tutte le magagne delle vecchie”, ossia che indossa la. La scenetta è davvero divertente. Appena entrata in studio, lalancia la sua battuta: “Devo fare finta di sentirmi a mio agio su questo sgabello perché ho la gonna stretta”. Lainterviene e cercando di aiutare la sua ospite le suggerisce come deve sedersi. Ma qualcosa non va come deve ela. Il momento d’imbarazzo si traduce subito in uno show esilarante perché l’attrice coglie l’occasione per sfoggiare la sua verve da ...

dilei_it : Caterina Balivo, Lucia Ocone si confessa a Vieni da Me e spunta la pancera - DigitaleEra : Lucia Ocone a 'Vieni da me' con Caterina Balivo, l'amore per cani, gatti e i messaggi hot per Veronika Web… -