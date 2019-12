Catanzaro | sequestro di beni per 500mila euro | duro colpo alla ‘Ndrangheta

meteoweek

(Di lunedì 2 dicembre 2019)diperall’imprenditore Giuseppe Suriano. L’imprenditore detenuto sarebbe collegato‘Ndrangheta. Unassestato‘Ndrangheta. Nelle scorse ore la Dia diha sequestratoper oltrenei confronti di Giuseppe Suriano. L’uomo di 42 anni è un imprenditore detenuto, ritenuto appartenente all’associazione di tipo mafioso. … L'articolodiper‘Ndrangheta proviene da www.meteoweek.com.

