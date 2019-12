anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“Inutile girarci intorno, a noi serve una punta centrale, che oltre a fare i gol deve essere capace soprattutto fare il classico lavoro sporco, e di un esterno di centrocampo”. Detto, fatto. Il primoillo ha messo a segno poco fa con l’ingaggio dell’attaccante esterno Giovanni Vernacchio, ex Forza e Coraggio e S. Giorgio del Sannio, che ha iniziato questa stagione in Prima categoria nelle fila del. Un acquisto ponderato, dunque, una pedina in più lo lo scacchiere di mister Cagnale, il quale si sta esponendo in prima persona per tentare di accaparrarsi anche una punta a lui congeniale. L'articolo, ilindalproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Castelpoto, il colpo in #Attacco arriva dal Borussia Aragones ** -