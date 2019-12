Cast e personaggi di Strike | il detective nato dalla penna di J K Rowling sbarca in

Cast e personaggi di Strike : il detective Cormoran Strike nato dalla penna di J.K. Rowling sbarca in Italia : Cast e personaggi di Strike sbarcano in Italia su Premium Crime e Infinity proprio a partire da oggi, 2 dicembre, per la gioia dei fan del genere ma, soprattutto, dei romanzi firmati da J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter. La serie BBC arriva in Italia per un totale di tre stagioni composte da un totale di 7 episodi che prenderanno il via oggi in Italia portando sullo schermo i tre romanzi scritti dalla Rowling con lo pseudonimo di Robert ...

I Medici 3 : il Cast completo e i personaggi : I Medici 3 ritorna sul piccolo schermo di Rai 1 ed è già caccia ad ogni notizia su cast e personaggi principali. La fortunata serie sulla famiglia fiorentina seguirà ancora le gesta di Lorenzo de’ Medici detto Il Magnifico e interpretato da Daniel Sharman. Chi vedremo al suo fianco? Fra volti nuovi e vecchie conoscenze, seguiremo l’età adulta del protagonista e i nuovi sviluppi in seguito agli eventi precedenti. Scopri il cast ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un nuovo personaggio nel Cast fisso della soap : Spoiler rivelano che presto un personaggio marginale misteriosamente scomparso dalle trame, tornerà presto ad Acacias con un ruolo da protagonista....

Trama - Cast e personaggi de I Medici 3 su Rai1 il 2 dicembre : l’ultimo atto di Lorenzo il Magnifico tra maturità e vendetta : cast e personaggi de I Medici 3 debuttano stasera, 2 dicembre, su Rai1. L'ultima stagione della serie evento è anche la seconda dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina. Il terzo attesissimo capitolo, il cui sottotitolo è "Nel nome della famiglia", per la regia di Christian Duguay, sarà proposto in otto episodi che andranno a comporre quattro prime serate in onda su Rai1, il lunedì e il martedì, a partire ...

Cast e personaggi de Il Processo - la fiction al via su Canale5 il 29 novembre : Cast e personaggi de Il Processo sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 a partire da domani, venerdì 29 novembre. Dimenticate i misteri de L'Isola di Pietro 3 e i suoi personaggi perché da domani il prime time si concentrerà sul nuovo legal drama che vedrà protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Toccherà proprio a loro due prestare il volto ai personaggi della fiction e, in particolare, mentre lei sarà la PM Elena ...

The Sinner 2 è su Infinity - rinnovati Cast e personaggi al fianco del detective Ambrose : Il successo di pubblico può cambiare radicalmente il destino di una serie e i piani di un network. Lo si è visto con Big Little Lies, Tredici, e di recente anche con The Sinner. Nato come serie limitata, l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Petra Hammesfahr ha ricevuto un tale apprezzamento da convincere la rete USA a commissionarne una seconda stagione, andata in onda nel 2018, e poi una terza, ancora inedita. The Sinner 2 ...

Cast e personaggi di Luisa Spagnoli - il film tv con Luisa Ranieri in onda su Rai1 il 26 novembre : Un martedì atipico per Rai1 che torna ad occuparsi delle genialità e dei grandi personaggi italiani sulla scia del successo ottenuto da Enrico Piaggio e Olivetti e che, questa volta, lo fa con Cast e personaggi di Luisa Spagnoli. Il film tv con Luisa Ranieri torna in onda su Rai1 oggi, 26 novembre, tre anni dopo il suo debutto, per evitare di schierare pezzi da novanta contro lo sport e il match in onda su Canale5. A vestire i panni della ...

Cast e personaggi di Britannia 2 su Sky Atlantic - dal 22 novembre torna il dramma storico tra miti e profezie : Debuttano il Cast e personaggi di Britannia 2 su Sky Atlantic con l’atteso secondo ciclo di episodi. Sono passati ormai due anni dall’invasione della Britannia ad opera dei Romani. Con l’aiuto di Amena, regina dei Celti, il generale Aulo sta tentando di romanizzare le tribù locali, procedendo alla soppressione violenta di qualsiasi tentativo di opporsi al processo. Ci sono però dubbi sulle vere intenzioni di Aulo, che sembra avere un piano ...

Cast e personaggi di Carnival Row su Amazon - il 22 novembre la versione doppiata della serie già rinnovata per la seconda stagione : Dopo il debutto in versione originale sottotitolata, Cast e personaggi di Carnival Row sbarcano su Amazon Prime Video anche nella nostra lingua. A partire dal 22 novembre, la serie fantasy con Cara Delevigne e Orlando Bloom sarà disponibile sulla piattaforma italiana con tutti e otto gli episodi componenti la prima stagione. Creata da René Echevarria e Travis Beacham, la storia dell'amore impossibile tra un ispettore della Gendarmeria di Burgue ...

Cast e personaggi di Adriano Olivetti – La forza di un sogno stasera su Rai1 - Luca Zingaretti non è solo Montalbano : Tornano in scena Cast e personaggi di Adriano Olivetti - La forza di un sogno. stasera, 19 novembre, Rai1 ripropone la miniserie con Luca Zingaretti, che andò in onda nel 2013 in due puntate, rispettivamente il 28 e 29 ottobre. La coproduzione Rai Fiction -Casanova Multimedia prodotta da Luca Barbareschi con la collaborazione di Telecom Italia, porta la regia di Michele Soavi, nipote dello stesso Olivetti (sua madre, Lidia, è figlia ...

Cast e personaggi di Perception su La7 - il medical drama che incrocia il crime : Dallo scorso ottobre, il lunedì in seconda serata, è iniziata la programmazione di Perception su La7: non si tratta di una prima visione, ma di una serie che torna in onda in chiaro dopo essere già stata trasmessa in Italia prima da Fox e poi da Rai3 tra il 2012 e il 2014. Perception su La7 fa seguito alla programmazione in prima tv in chiaro di Grey's Anatomy 15, che occupa la prima serata del lunedì della rete con due episodi. La ...

Cast e personaggi di Pezzi Unici al via su Rai1 con Sergio Castellitto tra gialli e dramma personale : Cast e personaggi di Pezzi Unici sono pronti a debuttare oggi, 17 novembre, su Rai1 con Sergio Castellitto diviso tra drammi personali e gialli con lo sfondo la bella Firenze. Alla regia della nuova crime story di Rai1 c'è Cinzia Th Torrini ed è lei stessa ad aver sottolineato la sua voglia di raccontare questa storia struggente e importante nella sua bella Toscana che sarà protagonista su Rai1 per un totale di sei serate a partire proprio da ...

The Crown 3 è su Netflix - senza Emanuele Filiberto (per fortuna) : Cast - personaggi e link alla visione gratuita : The Crown 3 è su Netflix: da domenica 17 novembre la terza stagione della saga della Corona creata da Peter Morgan debutta in tutto il mondo dopo aver già convinto la critica inglese e incantato sul red carpet del cast all'anteprima londinese. cast e personaggi di The Crown 3 raccontano gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II scosso da nuovi assetti internazionali e una secolarizzazione della società che sembrano mettere in ...

Cast e personaggi di Narcos - l’incredibile storia di Pablo Escobar in chiaro su Rai4 dal 16 novembre : Cast e personaggi di Narcos sbarcano su Rai4: la saga del narcotraffico di Netflix approda in prima visione in chiaro, dal 16 novembre, ogni sabato in prima serata con due episodi, a partire dalla prima stagione. Tra le più acclamate produzioni Netflix, apparsa sulla piattaforma per la prima volta nel 2015, tra ricostruzione storica e finzione Narcos propone l'avvincente storia della nascita e della caduta del cartello di Medellin, guidato ...