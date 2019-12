Caso Caruana | Fenech accusato di aver organizzato l' attentato | Muscat potrebbe dimettersi

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Qualche giorno fa, una nota del governo maltese aveva lasciato intendere comenon fosse intenzionato a lasciare la carica di primo ministro. Nonostante ciò, in questi ultimi giorni alcune fonti vicine al partito laburista citate dal Times of Malta rivelano che a partire dall'8 gennaio dovrebbero iniziare le consultazioni per trovare il sostituto del premier. Le presunte dimissioni sarebbero legate agli ultimi risvolti emersi suldella 53enne DaphneGalizia, giornalista e paladina anticorruzione maltese che nell'ottobre 2017 rimase uccisa da un. Daphne, nata il 26 agosto 1964 a Sliema (distretto commerciale dell'isola di Malta) ha dedicato la propria carriera giornalistica ad investigare per far luce sugli intrighi riguardanti i potenti della piccola isola mediterranea: passata tra le battaglie contro ogni singola forma di corruzione e attività illecita sul ...

