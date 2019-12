Casa Bianca | Donald Trump non parteciperà ad audizione su impeachment

Detto Fatto - Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero : “Con lei mi sentivo ospite in Casa mia” : Giovanni Ciacci non le manda a dire e così, in un’intervista al Giornale, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Rai, commentando anche la sua esperienza con le ex colleghe, Caterina Balivo e Bianca Guaccero. Secondo lui gli attriti con Viale Mazzini sono incominciati dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro: “Ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre ...

Michael Bloomberg annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca : L’ex sindaco di New York correrà per i democratici: “Trump rappresenta una minaccia esistenziale per gli Usa”

Michael Bloomberg annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca : L’ex sindaco di New York correrà per i democratici: “Trump rappresenta una minaccia esistenziale per gli Usa”

Michael Bloomberg annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca : L’ex sindaco di New York correrà per i democratici: “Trump rappresenta una minaccia esistenziale per gli Usa”

Usa 2020. Bloomberg corre per la Casa Bianca : “Trump è minaccia esistenziale per il Paese” : “correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l’America“. Così il miliardario Michael Bloomberg, 77 anni, annuncia ufficialmente la sua candidatura per la corsa alla Casa Bianca alle prossime elezioni di novembre 2020 sul sito della propria campagna elettorale. Già lo scorso 21 novembre l’ex sindaco di New York aveva depositato alla commissione elettorale americana i documenti necessari per correre alle ...

La Louisiana resta ai democratici - schiaffo a Trump. Nuovo colpo per la Casa Bianca : Dopo la sconfitta in Kentucky, un altro smacco per il presidente americano Donald Trump e' arrivato dalla Louisiana dove il governatore democratico uscente, John Bel Edwards, e' stato rieletto battendo al ballottaggio il repubblicano Eddie Rispone. Un Nuovo colpo per l'inquilino della Casa Bianca, al termine di una settimana nera dopo l'avvio alla Camera delle prime testimonianze nell'ambito dell'inchiesta formale per l'impeachment promossa dai ...

Kievgate - la Casa Bianca diffonde la prima telefonata Trump/Zelensky : La Casa Bianca, come annunciato, ha diffuso la trascrizione della prima telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La conversazione risale al 21 aprile 2019, subito dopo l’elezione di Zelensky, quattro mesi prima della seconda telefonata tra i due leader al centro dell’indagine per impeachment.Trump chiamò Zelensky dall’Air Force One nel pomeriggio del 21 aprile per congratularsi per la ...

“La Casa Bianca” dall’8 al 10 novembre al Teatro India : dall’8 al 10 novembre al Teatro India va in scena LA Casa BIANCA, con protagonista Armando Iovino diretto da Marta Gilmore, entrambi autori della drammaturgia di questo spettacolo che ruota attorno a una vicenda familiare, legata alla latitanza di un grande boss della camorra. Un monologo che diventa una riflessione aperta sulle dinamiche familiari, sulle relazioni profonde tra le persone e la terra, quella terra dalle fortissime tradizioni ...

Trump ingaggia una telepredicatrice alla Casa Bianca : Una telepredicatrice fa il suo ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump. Il suo nome e' Paula White, una delle figure piu' discusse in America nel circuito delle chiese evangeliche, e il presidente americano l'ha scelta come consigliere per guidare le iniziative legate alla fede e con l'obiettivo di dare piu' voce ai gruppi religiosi sui programmi del governo americano. Ma la mossa del tycoon punta soprattutto a tenere uniti gli evangelici ...

Dazi - Cina annuncia intesa “di massima” con gli Usa. Casa Bianca : “Progessi enormi” : E' sempre più vicino l'accordo sul commercio Usa-Cina. Secondo fonti governative cinesi, Pechino e Washington hanno trovato un'intesa di massima sui temi principali dopo una telefonata tra i rispettivi capi delegazione. Stando al ministero del Commercio cinese, il vicepremier, Liu He, ha avuto una conversazione "seria e costruttiva" al telefono con il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, sui temi "chiave" dell'accordo. In precedenza, il ...

Un consigliere della Casa Bianca ha confermato l’episodio al centro delle indagini per l’impeachment di Donald Trump : Timothy Morrison, importante consigliere della sicurezza nazionale statunitense, ha confermato giovedì un episodio chiave di cui si stanno occupando le indagini avviate per l’impeachment contro il presidente Donald Trump. Durante una testimonianza di fronte al Congresso americano, Morrison ha raccontato

Prime crepe alla Casa Bianca - un dirigente contro Trump : Prime crepe alla Casa Bianca mentre giovedì la Camera vota per formalizzare l’indagine di impeachment contro il presidente e portare davanti all’opinione pubblica quello che diventerà un vero processo mediatico.A complicare ulteriormente la posizione di Donald Trump è il colonnello Alexander Vidman, massimo esperto di Ucraina del National security council (Nsc), che ha accettato di testimoniare oggi a porte ...

Kievgate - funzionario Casa Bianca testimonia nell’indagine di impeachment contro Trump : è il primo dall’inizio dello scandalo : C’è una prima voce dalla Casa Bianca che, nonostante la diffida della presidenza, ha deciso di testimoniare riguardo alle presunte pressioni di Donald Trump sull’omologo ucraino Volodymyr Zelensky che hanno scatenato il cosiddetto Kievgate e dato il via all’indagine di impeachment. Il colonnello Alexander Vindman, veterano decorato della guerra in Iraq e massimo esperto di Ucraina del National Security Council, ha infatti ...

Donald Trump e Melania festeggiano Halloween alla Casa Bianca : Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca dove, come da tradizione, il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno distribuito caramelle ai bambini mascherati in vista della festa di Halloween.