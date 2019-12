“Capua Città Madre” | una settimana di eventi all’insegna di arte e cultura

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiCapua (Ce) -La magia delle tradizioni, i culti popolari, la solidarietà e la riscoperta delle radici. Questo e tanto altro è ‘CapuaMadre’. Un evento unico nel suo genere che per l’interaracconterà la storicadi Capua attraverso le arti. In programma mostre, spettacoli musicali e teatrali, reading, esibizioni di danza, percorsi turistici eli, visite guidate, mercatini natalizi. Un calendario ricco di appuntamenti e di artisti che accompagneranno i capuani verso la tradizionale processione dell’Immacolata che, da oltre cento anni ormai, si svolge alle 4,30 del mattino dell’8 dicembre. Una venerazione, quella Mariana, che nelladi Capua ha origini antichissime e che consente al territorio di recuperare lo spirito identitario delle sue origini e della sua storia, riscoprendosiorganica e profonda, come una Madre. Ospite ...

