Campagna | torna l’ambulanza medicalizzata per 24 ore al giorno

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodi Mariateresa Conte(Sa)- Buone notizie per la città diche dopo aver ottenuto il mese scorso, su richiesta del primo cittadino, Roberto Monaco, all’ASL di Salerno, la presenza di un’ambulanzaper alcune ore delsul territorio, da oggi potrà fruire del servizio medicalizzato del 118 per 24 ore al. Ad annunciarlo poco fa, è stato lo stesso sindaco Monaco. “Sono soddisfatto- spiega Monaco, che aggiunge—questo risultato è il frutto di una grande sensibilità da parte del dirigente sanitario dell’Asl , Antonio Iervolino, verso i cittadini, che da oggi avranno una più sicurezza in termini di emergenza sanitaria”. Una notizia importante per i pazienti dunque, che ora in caso di emergenza potranno fruire deldel 118 con a bordo il medico che potrà operare immediatamente. L'articolo...

