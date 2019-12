Calendario sci alpino | tutte le gare della settimana 6-8 dicembre Orari | tv | streaming e

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce negli Stati Uniti a Beaver Creek. Sarà un lungo fine settimana, che partirà addirittura dal venerdì con il super-G. Sabato ancora spazio alla velocità, visto che è in programma una discesa libera, mentre domenica toccherà alle discipline tecniche con il secondo gigante della stagione. Di seguito il programma completo delle gare di Beaver Creek, valevoli per la Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Calendario Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : programma - orari e tv : Lo sci di fondo vedrà proseguire la Coppa del Mondo in Norvegia: a Lillehammer sabato 7 e domenica 8 dicembre Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo della Coppa del Mondo di sci di fondo a Lillehammer (Norvegia). Calendario LILEHAMMER SCI ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Il Salto con gli sci vedrà proseguire la Coppa del Mondo in Russia: a Nizhny Tagil si terrà la prossima tappa, in programma tra venerdì 6 e domenica 8 dicembre. Si inizia al venerdì con le qualificazioni, poi sabato e domenica due gare, sempre alle ore 15.30 italiane, le 19.30 locali, dunque si salterà in notturna. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo femminile Lillehammer 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo la Coppa del Mondo maschile, sta per prendere il via anche la sua controparte femminile nel panorama del Salto con gli sci internazionale. Si ricomincia da Lillehammer per la rincorsa a Maren Lundby, che torna in scena nel suo Paese da detentrice in carica della Sfera di Cristallo. Delle 24 prove stagionali, soltanto tre si svolgeranno nel 2019: le due di Lillehammer e quella del 14 dicembre a Klingenthal, in Germania, mentre tutto il resto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 saluta per la prima volta il Vecchio Continente, ed è pronta a sbarcare in Nord America. Gli uomini, infatti, saranno impegnati nella prima parte della trasferta oltre Oceano, con l’appuntamento canadese di Lake Louise. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato in due prove veloci, come tradizione sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill. Il programma prevede la discesa libera nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce in Nord America. A Killington nel weekend si terranno un gigante ed uno slalom. Sarà un fine settimana, dunque, dedicato solo alle prove tecniche e c’è grande attesa in casa Italia per una Federica Brignone, che vuole bissare il successo della passata stagione. La super favorita in entrambe le gare è la padrona di casa Mikaela Shiffrin, reduce dalla 41esima vittoria in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Lo sci di fondo vedrà scattare la Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint del venerdì e per le gare tc del sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai ...

Calendario sci di fondo 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo e Tour de Ski : Si comporrà di ben 79 gare la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, al via nel weekend: saranno 39 le maschili, altrettante quelle al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale. Si parte il venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile è ricominciata con l’opening di Wisla ed è già giunto il momento di proiettarci al prossimo fine settimana in cui andrà in scena la seconda tappa stagionale in quel di Ruka, in Finlandia. Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre i migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia in due gare individuali che probabilmente delineeranno meglio i valori in campo almeno per questo ...

Sci alpino in tv - quando e dove si gareggia nel fine settimana? Date - programma - orari e tv : il Calendario a Levi : Dopo la consueta pausa post-Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 torna in scena per il secondo appuntamento stagionale. Dall’Austria, infatti, gli atleti si preparano per il primo speciale della stagione che si disputerà in Finlandia, a Levi. La pista scandinava, che non ha mai visto un atleta italiano salire sul gradino più alto del podio, ci regalerà il primo weekend tra i pali stretti dell’annata, prima della ...