Calciomercato Inter – Marotta frena il rinnovo di Lautaro Martinez | “abbiamo fiducia in

Calciomercato Juventus : Tonali potrebbe essere acquistato a gennaio per anticipare l'Inter : La Juventus punta ad essere protagonista non solo in Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma anche sul mercato. Il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro servirà non solo a risanare i conti legati soprattutto agli investimenti effettuati per portare a Torino Cristiano Ronaldo e de Ligt, ma anche per provare a mettere a segno altri importanti colpi nelle prossime sessioni del Calciomercato. Tra i migliori giocatori di questa ...

Calciomercato Inter - tre regali per Conte - primato in classifica e a gennaio Milinkovic-Savic e Federico Chiesa : Con la vittoria sudata ma meritata contro la Spal l’Inter ha raggiunto il primato in classifica scavalcando la Juventus fermata in casa a sorpresa dal Sassuolo. Ma sembra che il primato di regalo non sia l’unico regalo in casa Inter per Antonio Conte. Beppe Marotta sta cercando di acContentare uno degli allenatori più intitolati d’Italia per rinforzare la rosa, già fortissima, a gennaio. In questi ultimi giorni Beppe Marotta sta ...

Calciomercato Juventus : Chiesa e Tonali sarebbero sempre nel mirino - ma occhio all'Inter : La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a ...

Calciomercato Inter – Marotta fa il punto sul centrocampo : “pensierino su Vidal - parleremo col Parma per Kulusevski” : Beppe Marotta fa il punto sulle operazioni di mercato dell’Inter: nerazzurri attivi a centrocampo, Vidal e Kulusevski nel mirino “Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle convergenze positive un ...

Calciomercato Inter - Marotta promette a gennaio un tentativo per Vidal : i dettagli : News di Calciomercato Inter prima del match di San Siro. Beppe Marotta ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle ...

Calciomercato - Inter e Juve in concorrenza per Kulusevski - Milinkovic ed Emerson (RUMORS) : Juventus e Inter in questo inizio di stagione stanno dominando il campionato italiano, distanziate da un solo punto in classifica. Una sfida che, però, sarebbe pronta a trasferirsi anche sui tavoli delle trattative di mercato, in quanto sia la società bianconera che quella nerazzurra sembrerebbero avere obiettivi comuni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sta intrigando molto sul mercato il centrocampista offensivo del Parma, ma di proprietà ...

Calciomercato - valzer di panchine : nome nuovo per l’Inter - doppio assalto della Fiorentina e Zajc torna in Italia : Manca sempre meno all’inizio della nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, nelle ultime ore importanti novità che riguardano i club di Serie A e non solo. WEST HAM – Sono ore calde per le panchine in Inghilterra. La posizione di Manuel Pellegrini al West Ham è sempre più in ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per il centrocampo nerazzurro : Ausilio bussa in casa del Lille : Il club nerazzurro ha messo nel mirino un giovane centrocampista del Lille, il suo nome è Boubakary Soumaré ed è già nel giro della Francia U21 L’Inter si muove in anticipo sul mercato, l’obiettivo è compiere i passi giusti in queste settimane per bloccare poi a giugno i profili individuati per rinforzare la rosa di Conte. L’ultimo nome finito sulla lista di Ausilio è quello di Boubakary Soumaré, centrocampista di ...

Calciomercato Inter - Icardi potrebbe non essere riscattato dal PSG per motivi di FPF : Attualmente è una delle migliori punte a livello europeo, con un rendimento e una capacità di decidere i match simile a quelli di Messi al Barcellona: Mauro Icardi, lontano da Milano, sta dimostrando tutto il suo valore e rappresenta un valore aggiunto per il Paris Saint Germain. È oramai la punta titolare della società francese, avendo scalzato Edinson Cavani (in scadenza di contratto con il PSG a giugno 2020). Nonostante un rendimento ...

Calciomercato Milan : Piatek interessa al Borussia - rossoneri su Emre Can (RUMORS) : Piatek è entrato a far parte del Milan dopo essere arrivato dal Genoa nel Calciomercato invernale della passa stagione per 35 milioni di euro, dopo aver segnato 12 gol prima di Natale con i rossoblu dopo il suo arrivo dalla Polonia. Ma i problemi dei rossoneri in questo campionato sono ben peggiori di quelli della passata stagione e lo stesso Piatek pare risentirne maggiormente, tanto che le ipotesi di un suo trasferimento sono ormai all'ordine ...

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...

Calciomercato Juve : De Sciglio - valutato 25 milioni - interesserebbe al PSG (RUMORS) : L'anno scorso è stato uno dei giocatori più criticati della rosa bianconera, nonostante i risultati raggiunti dalla squadra di Allegri a fine stagione: Mattia De Sciglio si sta prendendo la scena in questo inizio stagione e se non si fosse infortunato a fine agosto, probabilmente avrebbe giocato di più rispetto ai minuti raccolti in queste prime partite di campionato. La duttilità del terzino italiano è apprezzata molto da Maurizio Sarri, che ...

Calciomercato Inter - Marotta all’assalto di Chiesa - offerta pazzesca alla Fiorentina Gabigol e Politano e tanti soldi : Beppe Marotta ha capito che già a gennaio potrebbe arrivare a Federico Chiesa e sta cercando in tutti i modi per portarlo in maglia nerazzurra. La dirigenza della Fiorentina ha ancora una volta rifiutato un’offerta della Juventus. L’ordine del padron dei viola è quello che Federico Chiesa non dovrà mai vestire la maglia della Juventus per non creare troppi malumori nella tifoseria. Intanto non si placano ancora le polemiche sul ...

Calciomercato Roma - interessa Rugani della Juventus (RUMORS) : La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la ...