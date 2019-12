Calcio | Serie A 2019-2020 | 14a giornata | spettacolare rimonta del Cagliari | Sampdoria

Gran Galà del Calcio 2019 - Tonali : «La Serie B è da uomo» : Il centrocampista del Brescia Tonali ha commentato la vittoria del premio come miglior giovane della Serie B Sandro Tonali è stato premiato come miglior giovane della Serie B 2018/19: «È sempre un’emozione ricevere un premio, voglio ringraziare la mia famiglia e il mio club. Somiglianza a Pirlo? Me lo dicono più di una volta al giorno». «Mi auguro che i giovani giochino più spesso, a partire dalla Serie B che è una categoria totalmente ...

Calendario Serie A Calcio - orari e programma della prossima giornata (6-8 dicembre). Il palinsesto tv : Archiviata definitivamente la prima domenica di dicembre della Serie A, è giunto il momento di guardare avanti ed in particolare al programma del prossimo weekend del massimo campionato calcistico italiano, quello della quindicesima giornata del girone d’andata. Tra le sfide più interessanti figurano sicuramente Inter-Roma di venerdì 6 dicembre alle ore 20.45, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus di sabato 7 e Bologna-Milan come posticipo ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2019-2020 : il Napoli crolla in casa col Bologna - successo fondamentale della Roma a Verona : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio maschile è terminata con le ultime due sfide del programma andate in scena alle ore 18 e 20.45. Clamoroso il k.o. casalingo del Napoli, che esce sconfitto 1-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic scivolando così in settima piazza a -8 punti dalla zona Champions League, attualmente occupata dalla Roma. Il club della capitale ha sfruttato nel migliore dei modi dell’ennesimo ...

Prossima giornata Serie A Calcio : date - orari e programma delle partite. Guida tv DAZN e Sky (6-8 dicembre) : Si preannuncia un weekend di fuoco per il calcio italiano quello che andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 dicembre con in programma la quindicesima giornata del girone d’andata della Serie A 2019-2020. Si comincerà subito col botto venerdì sera con l’anticipo tra Inter e Roma a San Siro, poi sabato spazio a tre sfide molto importanti per i piani alti della classifica come Atalanta-Verona, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus. Sono 6 ...

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Insigne vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Llorente va al tiro ma la conclusione deviata finisce fuori. 55′ Insigne parte centralmente e va al tiro a giro, il portiere del Bologna si supera e devia fuori il pallone. 53′ Palacio per Sansone che dalla sinistra mette in mezzo, Di Lorenzo anticipa Skov Olsen prima che possa battere a rete. 51′ Si comincia a scaldare Mertens sotto gli applausi del pubblico. 49′ ...

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Llorente porta in vantaggio i partenopei alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro, ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Insigne impegna Skorupski su punizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Mezza girata al volo di Dzemaili per poco non trova il secondo palo. 31′ Partita molto lenta che fatica a prendere ritmo. 29′ calcio d’angolo battuto da Insigne per Koulibaly che stacca di testa ma non trova la porta. 27′ Tiro a giro di Fabian Ruiz che finisce fuori oltre la traversa. 25′ Palacio prova il tiro a giro da fuori area, pallone alto sopra la ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Lozano vicino alla rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Il Bologna alza il suo baricentro per non farsi schiacciare in area di rigore. 11′ Fabian Ruiz dentro l’area di rigore si gira e prova il tiro, sfiora il primo palo. 9′ Dzemaili per Palacio ma il passaggio è troppo lungo. 7′ Partita equilibrata, Bologna che non permette al Napoli di ripartire velocemente. 5′ Orsolini per Sansone che va al tiro, para Ospina ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : si parte al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Squadre che entrano in campo, tra poco il fischio d’inizio. 17.53 Mancano solamente cinque minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 17.50 Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (3N, 6P), nelle 10 precedenti gli emiliani avevano ottenuto sei successi (3N, 1P). 17.47 Il Bologna è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato, l’ultima ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - titolari Insigne e Lozano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Il Bologna è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato, l’ultima volta che ha perso almeno cinque match fuori casa di fila nel corso di una singola Serie A risale a novembre 2012, sotto Stefano Pioli (sei). 17.44 Nelle 30 precedenti stagioni di Serie A in cui il Bologna aveva realizzato almeno 18 reti (l’ultima nel torneo 2000/01), i rossoblù si sono sempre salvati a fine ...

Calcio - Serie A 2019 : Inter nuova capolista - Cristiano Ronaldo salva la Juventus. Vola la Lazio di Simone Inzaghi : Giornata numero 14 della Serie A di Calcio 2019 che ha vissuto quest’oggi un intenso pomeriggio di partite, iniziato con il lunch match delle 12.30, quando la Juventus avanti 1-0 al 20′ grazie al gol di Leonardo Bonucci si è fatta rimontare dal Sassuolo, trascinato da Jeremie Boga e Ciccio Caputo. A mettere le cose a posto ci pensato dunque Cristiano Ronaldo al 68′ su Calcio di rigore, per il definitivo 2-2. Del mezzo passo ...

LIVE Inter-Spal 2-1 Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : un super Lautaro trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ FINISCE QUI!!! L’Inter batte per 2-1 la Spal e sorpassa la Juventus in testa alla classifica trascinata da un super Lautaro! nerazzurri in controllo del match per tutta la sua durata; gli ospiti dopo un brutto primo tempo hanno reagito ad inizio ripresa trovando il gol con Valoti, ma non hanno mai dato l’impressione di riuscire a pareggiarla. La squadra di Conte ha vinto ...

LIVE Parma-Milan 0-1 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90’+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D’Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

LIVE Inter-Spal 2-1 Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : i nerazzurri cercano di addormentare la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Saranno 4 i minuti di recupero. 89′ 2 minuti al termine più recupero. Inter vicina alla conquista del primo posto. 88′ Rischioso passaggio all’indietro di Cionek, Berisha anticipa di un soffio l’accorrente Lukaku che gli rifila un pestone involontario. 87′ Ennesimo fallo conquistato da un Lukaku che oggi si è speso molto per la squadra. 86′ Torsione in area ...